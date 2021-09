REPORTÁŽ: I bez koblih a knih se Fiala stal hezky po americku rockovou hvězdou

Dámy mají na sobě noblesní večerní róbu, pánové se promenují v perfektně střižených šatech, občas si urovnávají nakřivo uvázanou kravatu. Čas si společnost krátí popíjením vína z nablýskaných sklenic, v nichž se třpytí červené a bílé. Někteří sáhnou po džusu či se po náročném dni povzbudí černou kávou. Mezi konverzujícími lidmi pobíhá tiskový mluvčí ODS Václav Smolka a kontroluje, zda je vše nachystané a nehrozí žádný technický problém.

„Zdravím vás, ale moc se omlouvám, že se u vás nezastavím, musím ještě něco zařídit a ověřit,“ hlesne Smolka k hostům. Ještě před zahájením pondělní závěrečné horké kampaně koalice Spolu je zřejmé, že všichni přišli dobrovolně, nikdo sem není nahnaný. Žádné koblihy či napsané knihy, které jsou charakteristické pro hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, se zde nerozdávají, organizátoři se nepodbízí. Lídr aliance si i bez pochutiny a dárků užíval popularity rockové hvězdy.

Němcová vzpomínala na Merkelovou, bude jí chybět

Do sálu postupně vstupují i koaliční politici. S přáteli se dobře baví i senátorka za ODS Miroslava Němcová, která do sněmovních voleb nekandiduje. Proto nerozebírá jen tuzemskou politickou scénu. Zamýšlí se na odchodem kancléřky Spolkové republiky Německo Angely Merkelové, která po šestnácti letech opustí svůj úřad. „Moc dobře si pamatuji, když v listopadu roku 2005 nastupovala do funkce a mnozí říkali, že se jedná jen o přechodné období, než se najde opravdový kancléř. A vidíte, ta chvilka trvala šestnáct let. Evropě i České republice bude moc chybět. V politice se prezentovala jako klidná, rozvážná dáma,“ konstatuje.

Hodinky se přiblížily k osmnácté hodiny, kdy má předvolební kampaň začít. „Dámy a pánové, prosím, přesuňte se z foyer do hlavního sálu, za chvíli začínáme.“ Záhy vypukne událost ve stylu americké předvolební show. Lidé se rozprostřeli po celém sále, zejména mladí nad hlavou drží transparenty s nápisy: „Věřím Petru Fialovi, Máme šanci odstartovat změnu, Teď jde o všechno.“ V té době mezi přítomné vstupuje předseda ODS a lídr koalice Spolu Petr Fiala. Stojí mezi svými příznivci a čeká, až jej moderátor pozve na pódium. Než zazní jeho jméno, pečlivě si narovná kapesníček v kapse u svého saka. Vypadá ve formě, mírně zhubl.

Zahájení kampaně koalice Spolu | foto: ODS

Hosté si jej fotí na mobily, politik je ale evidentně ve své bublině. Je plně koncentrovaný na svůj projev. Náhle se ozve: „Dámy a pánové, vítám tady pana Petra Fialu, kandidáta na premiéra České republiky.“ Sál začne bouřit, jsou vidět blesky a svítící mobily, jimiž mnozí akci natáčejí. Transparenty letí vzhůru a místopředseda Poslanecké sněmovny kráčí k pultíku. Cestou se zastaví u špalírů, s některými si podá ruku a na tváři mu hraje úsměv. Příznivci jsou evidentně překvapeni, jak se distingovaný profesor politologie umí odvázat.

Opravdu nepůsobí jako nudný suchar, jak je neustále vykreslován. Svižně vyběhne schůdky k pódiu a začne plamenně řečnit. Přitom energicky rozhazuje rukama, a když varuje před populisty a extrémisty, kteří by po volbách opět mohli vládnout, zvýší hlas a z publika se ozve ohlušující potlesk. Za Fialovými zády na velké obrazovce září česká vlajka, logo NATO i prapor Evropské unie.

Když mluví o naprostém rozkladu státu, který už nyní není pod vedením hnutí ANO a ČSSD schopen důvěryhodně vyšetřit ani dotační aféry svých představitelů, ani ekologickou katastrofu na řece Bečvě, ozve se z hlediště: „Hanba.“ Část lidí píská a bučí. Atmosféra skutečně připomíná předvolební americkou show. Během projevu několikrát zdůrazní, že neslibuje žádné nereálné sliby a své voliči nebude nikdy žádnými dary uplácet. Poté, co domluví, začnou hosté skandovat: „Spolu, Spolu!“ Sál Slovanského domu se otřásá, lidé jsou v extázi. I do té doby vzorně se chovající dámy a pánové začnou skákat a výskat.

Pekarová si kontrolovala účes, Jurečka hodnotil Sigmu

Ve vřavě na pódium vstupují i koaliční partneři ODS. K pultu spěchá v červeno-fialových šatech předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, za ní se řítí šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. „Vy jste ta změna, bez vás nic nedokážeme, přijďte k volbám,“ vyzve dáma společnost. „Děkujeme, že jste nás přišli podpořit v tak hojném počtu,“ řekne Jurečka. Když lídři svých stran opustí řečniště, vrhnou se k nim obdivovatelé s mobily a jednotlivě žádají o selfie. Na politicích je vidět, jak je jim zájem milý. Markéta Adamová Pekarová si před každým snímkem kontroluje, zda má upravené vlasy, Marian Jurečka své podporovatele přátelsky chytá za ramena.

Nejvíce fanoušků ale obklopí Petra Fialu. Doslova se před ním tvoří fronta na selfie, někteří nepohrdnou ani podpisem. „Pane předsedo, mohu mít k vám ještě jednu prosbu,“ ptá se po focení mladý muž. „Zajisté,“ odvětí Fiala. „Mohu si s vámi ještě podat ruku a znovu se vyfotit?“ Šéf ODS pookřeje. „No jasně. Spolu dáme Česko dohromady,“ zareaguje a přitom cituje slogan koalice Spolu. Záhy mladíka vystřídá starší dáma. „Pane Fialo, moc vám fandím. Celá naše rodina vás bude volit. Už bylo Babiše dost,“ vyhrkne. „Děkuji a pokusím se vás nezklamat,“ reaguje. Do foyer vejde Fiala ze sálu jako poslední z politiků. Zatímco technická četa už sklízela aparaturu, o lídra koalice Spolu byl zájem jako o rockovou hvězdu.

Šéfova manželka se ztratila, Benda po ní pátral

Po oficiální části panovala uvolněná atmosféra. Marian Jurečka v sobě nezapřel fotbalového fanouška Sigmy Olomouc a hodnotil počínání svého týmu v lize. Opodál postávali poslanci ODS Pavel Žáček a Jakub Janda. Nad sklenicí vína vzpomínali na blížící se nedožité 85. narozeniny bývalého prezidenta Václava Havla, které by oslavil 5. října. „Zase si vezmu do ruky snímek, když nás pan Havel byl navštívit v tehdejších Studentských listech a budu vzpomínat,“ prohlásí historik a novinář Pavel Žáček. Janda přikyvuje, ale vzápětí jako předseda Úseku skoku na lyžích Svazu lyžařů ČR musí čelit dotazům, jaká bude olympijská sezona českých reprezentantů. „Snad bude lepší než minulá. Hlavně aby klukům drželo zdraví,“ prohlásí bývalý vítěz Turné čtyř můstků, Světového poháru a dvojnásobný medailista z mistrovství světa v Oberstdorfu 2005.

Do foyer náhle přiběhla se zářivým úsměvem Markéta Adamová Pekarová a spěchala ke svým známým, které konečně našla. Těsně se prosmýkla kolem stranického kolegy z TOP 09 Vlastimila Válka. Ač Moravák, víno nepopíjí. S přáteli rozebírá Fialův projev. „Byl autentický, na nic nehrál. Jeho slova byla naprosto důvěryhodná, žádné falešné sliby. S chutí jsem mu zatleskal,“ líčí a náhle jej přeruší poslanec za ODS Václav Benda. „Vlastimile, prosím tě, neviděl jsi někde Janu Fialovou, mám ji dovézt k Petrovi do restaurace,“ dotazuje se Benda. Válek jen pokrčil a šéf Poslaneckého klubu TOP 09 zase zabředl do debaty.

Připozdilo se, hosté dopíjejí a pozvolna odcházejí. Naposledy své příznivce pozdraví Petr Fiala a už po boku své choti odchází povečeřet do tamní restaurace. U stolku ještě setrvává postarší manželský pár. Pozvednou číše s červeným vínem a přiťuknou si. „Tak ať se té změny brzy dočkáme, ať se promění v realitu,“ nakloní se k ženě, která se pousměje. „Už ji potřebujeme. Tak na zdraví,“ řekne se a lahodně se napije pokladu z vinic.