ROZHOVOR: Babišova vláda podcenila v létě očkování třetí dávkou. Nemocnice jsou zahlceny a personál je na limitu, říká Němeček

V Bohumínské městské nemocnici, kterou řídí, už musel dát pokyn k vybudování covidových oddělení, jež se zhotovila na interně a gynekologii. Předseda představenstva Svatopluk Němeček si všímá, jak opětovný nápor těžce snáší zdravotnický personál. „Už je pomalu dva roky na limitu a jeho vyčerpanost stále roste. Navíc se začínáme potýkat s absencí doktorů a zdravotních sester, které zůstávají doma s dětmi v karanténě. Atmosféra proto u nás v nemocnici není ideální,“ přiznává bývalý ministr zdravotnictví. Někdejší okresní zdravotní rada v Karviné by při pohledu na plnící nemocnice nařídil oficiální povinné očkování. „Málokdo si totiž uvědomuje, že jistým způsobem tady povinná vakcinace už existuje. Vždyť vláda do něj už lidi tlačí. Bez něj se už nikam nedostanou, když se přestaly uznávat testy, a tak o nějaké dobrovolnosti se už hovořit nedá. Bylo by férovější a korektnější občanům na rovinu říci, jak se věci v reálu mají. Je zapotřebí nalézt odvahu a říkat lidem pravdu.“ Internista by byl i pro chvilkové zavedení lockdownu. „Z medicínského hlediska by byl na místě. Vím, že národ je na něj alergický. Ale proč, protože vláda jej zavedla v minulosti na dlouho, nic se nedělo, neuměla ho vysvětlit a situace se nelepšila. V Rakousku však k uzávěře sáhli, protože situace je dramatická.“

Bývalý ředitel Fakultní nemocnice Ostrava nerozumí lékařům, kteří očkování proti onemocnění covid-19 odmítají. „Když nastupuje doktor do nemocnice, musí se povinně podrobit vakcinaci proti hepatitidě typu B a injekci dostane i proti tetanu. A nikdo neprotestuje.“ Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nesouhlasí s výrokem policejního prezidenta Jana Švejdara, který prohlásil, že pokud by nastala povinná vakcinace, pak by ze sboru odešlo deset tisíc policistů. „Nevěřím, že by tak silný odliv nastal. Policisté mají v současné době nadstandardní výdělky, které si za náročnou službu bezesporu zaslouží, navíc je ve hře i výsluha.“ Manžel lékařky a poslankyně ODS Zdenky Němečkové Crkvenjaš se vymezuje proti miliardáři Karlu Janečkovi, který se na Českém slavíku prezentoval jako odpírač. „Pan Janeček se vždy chytá témat, která mediálně rezonují. Proto mě jeho vyjádření nepřekvapuje, pro mě není žádnou morální autoritou,“ tvrdí v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Svatopluk Němeček, který kandidátovi na post ministra zdravotnictví Vlastimilu Válkovi radí, aby do svého týmu zapojil i sociology.

VÁLEK BY SE NEMĚL BÁT NEPOPULÁRNÍCH KROKŮ

Pane doktore Němečku, jaká je aktuální covidová situace v Bohumínské městské nemocnici, kterou řídíte? Jen připomenu, že jen za úterý se koronavirem infikovalo téměř rekordních 26 tisíc pacientů, což je od vypuknutí pandemie rekordní nárůst.

Už čtrnáct dní se bohumínská nemocnice plní nakaženými. Naše zdravotnické zařízení je ohledně kapacity menší, ale i tak jsme určitý nárůst v posledních čtrnácti dnech zaznamenali. K dispozici máme osmdesát lůžek a dvacet postelí jsme už museli vyblokovat pro pacienty s infekcí. Museli jsme proto vybudovat covidová oddělení, která se zhotovila na interně a gynekologii. Lidé pochopitelně nepřestanou mít najednou obtíže se srdcem, a tak pro běžné interní případy využíváme vyšetření na chirurgii. Opětovný nápor těžce snáší zdravotnický personál. Už je pomalu dva roky na limitu a jeho vyčerpanost roste. Atmosféra u nás v nemocnici tak není ideální. Myslím si ale, že podobná situace ohledně zahlcení panuje i v ostatních nemocnicích Moravskoslezského kraje.

Ředitel nemocnice v Uherském Hradišti Petr Sládek vyzval ostatní zařízení, aby jim kvůli nedostatku personálu vypomohla, protože situace ve Zlínském kraji je kritická. Uvažujete, že byste kolegům některé doktory a sestry vyslal z Bohumína na pomoc?

Bohužel prosbu pana ředitele Sládka nemůžeme vyslyšet, sami jsme na hraně personální kapacity. Navíc se začínáme potýkat s absencí doktorů a zdravotních sester, které zůstávají doma s dětmi v karanténě. Mám velké obavy, že se dramatický stav z Moravy záhy přesune i do Čech, a tak nikde nebude personálu nadbytek.

Při předchozích vlnách pomáhali v nemocnicích dobrovolníci. Hlásí se vám i nyní?

Ano, jsem velmi rád, že před čtrnácti dny na naši výzvu uveřejněnou na nemocničním Facebooku zareagovala řada dobrovolníků. Jejich pomoci si nesmírně vážím, ovšem jejich podporu můžeme využít na úrovni sanitáře. Odborné posty nejsou posíleny, na něj bychom potřebovali množství specialistů. Znovu ale opakuji, dobrovolníkům moc děkuji a jejich ochota i nadšení nás dojímá. Uvítáme každou sílu.

Dovedete predikovat, jak bude zanedlouho vypadat situace v nemocnicích, když nárůsty nakažených jsou rekordní?

Současný stav mě velmi zneklidňuje. Vždy, když čísla rostou, tak do čtrnácti dní se velmi plní nemocnice a může dojít k jejich zahlcení. Sice neustále slýcháme, jak je náš zdravotnický systém robustní, ale donekonečna také nemůže vše zvládnout. Přesto se každému nakaženému, u něhož bude nutná hospitalizace, dostane péče, ale bohužel se tak stane na úkor pacientů s jinými chorobami. Velmi mě trápí, že se díky covidu-19 například nepodaří včas diagnostikovat onkologicky nemocné pacienty.

Matematici a analytiky propočítali, že denně mohou na covid-19 zemřít až dvě stovky nemocných. Jsou jejich výpočty skutečně reálné?

Obávám se, že ano. Jedná se o šíleně vysoké, znepokojující číslo. Už jsme snad všichni zjistili, že koronavirus není žádná vyšší moc, s níž se nedá nic dělat a jedinou cestou je vakcinace. Současný resort zdravotnictví zase situaci nezvládl, přijde mně, že dále pokračuje ve svém chaosu. Přitom kdyby na silnicích denně umíralo dvě stě lidí, jsem si jistý, že by se proti tak zneklidňující statistice bojovalo, například varujícími spoty. Mám pocit, že narůstající oběti na covid-19 dosluhující kabinet systémově neřeší.

Šlo nynější dramatické situaci ze strany končící vlády Andreje Babiše nějak předejít?

Zajisté. Domnívám se, že za opětovným zahlcením zdravotnických zařízení a rekordním nárůstu nakažených na covid-19 stojí liknavost dosluhující Babišovy vlády, která měla v létě iniciovat, aby se třetí dávkou očkovalo co nejvíce lidí. Blíží se Vánoce a my se dostáváme do podobné situace jako loni. Kabinet opětovně chybuje a jeho přešlapy jsou už deprimující a unavující. Především resort zdravotnictví opět zmatkuje. Nejdříve chce, aby se děti ve školách testovaly, pak zjistí, že antigenních testů je nedostatek. Z předešlých chyb se nikdo nepoučil.

Zeptám se vás jako bývalého ministra zdravotnictví ze Sobotkova kabinetu, co by podle vás měl udělat Vlastimil Válek (TOP 09), kandidát na šéfa resortu?

Pokud bude jmenován, pak mu jeho roli absolutně nezávidím. Situace je jak na horské dráze a začíná být nesmírně dramatická. Proto bych v první řadě panu profesoru Válkovi doporučil, aby si stanovil primární věci, které nesnesou odkladu, a další přesunul do středně vzdáleného časového horizontu. Řešit vše najednou totiž nelze. Nepochybuji, že si sestaví kvalitní tým plný lékařů a epidemiologů. Osobně bych jej doplnil i o sociology. Resort zdravotnictví se totiž stává naprosto strategickým ministerstvem pro celou zemi. Pandemie má nejen zdravotní dopady, a tak by zapojení sociologů jistě nebylo scestné. Byl bych rád, kdyby pan profesor byl odvážný a nebál se i nepopulárních kroků.

LOCKDOWN BY BYL NA MÍSTĚ, LIDÉ JSOU NA NĚJ ALERGIČTÍ

Nepopulárními kroky myslíte třeba zavedení lockdownu? Vy byste pro něj byl?

Z medicínského hlediska by byl na místě. Vím, že národ je na něj alergický. Ale proč, protože vláda jej zavedla v minulosti na dlouho, nic se nedělo, neuměla ho vysvětlit a situace se nelepšila. V Rakousku však k uzávěře sáhli, protože situace je dramatická. Víte, politika je řemeslo, které s sebou přináší nepopulární kroky, jež se ale vyplatí. Mnohým politikům chybí odvaha se rázně rozhodnout. Zaleknou se veřejného mínění a své relevantní názory přestanou hájit. Osobně bych byl pro povinné očkování.

I když jsem příznivcem vakcinace, nedovedu si představit, jak povinné očkování převést do reálného života. Napadá mě, že policisté s hygieniky budou každého odpírače honit po ulicích a až ho chytnou, tak mu násilně aplikují látku…

Vámi zmíněná představa je silně nadnesená a hlavně nereálná. Málokdo si ale uvědomuje, že jistým způsobem tady povinná vakcinace už existuje. Vždyť vláda do něj už lidi tlačí. Bez něj se už nikam nedostanou, když se přestaly uznávat testy, a tak o nějaké dobrovolnosti se už hovořit nedá. Bylo by férovější a korektnější občanům na rovinu říci, jak se věci v reálu mají. Tedy nazývat věci pravým jménem. Znovu opakuji, že je zapotřebí nalézt odvahu a říkat lidem pravdu.

Jak se jako lékař díváte na některé vaše kolegy, kteří očkování odmítají a bagatelizují jej?

Jejich postoji absolutně nerozumím a vysvětlím důvod. Když nastupuje doktor do nemocnice, musí se povinně podrobit vakcinaci proti hepatitidě typu B a injekci dostane i proti tetanu. A nikdo neprotestuje, proto nechápu, proč nyní někteří tak vehementně protestují. Přitom tetanus ohrožuje jen vaše tělo, nikoho dalšího. Ale u covidu je situace jiná, touto infekcí můžete nakazit další lidi. Lékař by měl především chránit zdraví a životy druhých a jít ohledně prevence příkladem. Doktoři i ostatní zdravotnický personál by měli dostávat vakcinaci povinně.

Další skupinou, u níž se uvažuje, že by měla být povinně očkována, jsou policisté. Jejich prezident Jan Švejdar ale prohlásil, že pokud by se tak stalo, potom ze sboru odejde deset tisíc policistů. Opravdu by podle vás hrozil tak velký odliv?

Nevěřím, že by tak silný odliv nastal. Policisté mají v současné době nadstandardní výdělky, které si za náročnou službu bezesporu zaslouží, navíc je ve hře i výsluha. Nemyslím si, že by zmíněné bonusy tak snadno obětovali a od sboru kvůli aplikaci vakcíny odešli. Jiná situace může nastat třeba u pracovníků v sociálních službách, pokud by se museli naočkovat. Tam by asi odchod z jejich pozic mohl být snazší.

Profesor Vlastimil Válek nedávno připustil, že může dojít postupem času i k čtvrté dávce vakcinace. Nemáte obavy, že by se i sympatizanti s očkováním už začali vzpouzet? Nebylo by to pro některé až příliš?

Řadě občanů se takový postup nemusí jistě líbit. Ale je nutné si uvědomit, že s covidem-19, než vypukl, neměl nikdo žádné zkušenosti. Na počátku pandemie, kdy byla infekce čerstvá, se proto počítalo, že postačí jedna až dvě dávky. Jenže poté začal virus mutovat. Je možné, že během roku půjdeme na očkování dvakrát. Lidé z toho nebudou nadšení, ale pořád se jedná o lepší vizi, než aby další občané umírali, anebo zkolaboval zdravotnický systém.

JANEČEK SE RÁD CHYTÁ TÉMAT REZONUJÍCÍCH V MÉDIÍCH

V pátek při vyhlášení Zlatého slavíka se na galavečeru jako odpírač projevil miliardář a organizátor soutěže Karel Janeček. Kritizoval protiepidemická opatření vlády a případné očkování dětí. Nadační fond Neuron složený z vědců, který Janeček v roce 2010 založil, se od jeho vyjádření distancoval. Co na jeho rétoriku zpětně jako lékař říkáte?

Prohlášení pana Janečka jsem v přímém přenosu neslyšel, ale četl jsem jej na Twitteru. Musím říci, že mě jeho vyjádření vůbec nepřekvapilo. Pan Janeček se vždy chytá témat, která mediálně rezonují. Když do politiky vstupoval Andrej Babiš, neustále měl tendenci hovořit o tom, v jak zkorumpovaném prostředí žijeme. Pro mě není žádnou morální autoritou.

Vaší manželkou je lékařka a poslankyně za ODS Zdenka Němečková Crkvenjaš, jež je známá jako vedoucí lékařů, kteří pečovali o popálenou Natálii Kudrikovou ze žhářského útoku ve Vítkově z roku 2009. Probíráte spolu současnou covidovou situaci?

Samozřejmě a na celou pandemii máme naprosto shodné postoje. Myslím si, že všichni lékaři, kteří nechtějí exhibovat a v médiích za každou cenu šokovat, zastávají totožný názor. A to, že preferují očkování a nabádají k ohleduplnosti vůči ostatním.