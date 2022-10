ROZHOVOR: Jednání o pražské koalici není o osobních animozitách, ale o střetu hodnot, říká zastupitelka

Uplynul měsíc od komunálních voleb, jak jste spokojena s jejich výsledky? Praha sobě získala v Praze necelých 15 % a v zastupitelstvu Hlavního města Praha získalo 11 křesel. Byl tento výsledek očekávaný nebo je spíše nad plán?

Výsledky voleb potvrdily, že lidé znají Prahu sobě a mají v naši práci důvěru. Povolební vyjednávání stále probíhají a Praha sobě je v nich zatím stále důležitým aktérem.

Na Praze 6, kde jste kandidovala na starostku této městské části, Praha sobě získala přes 12 %, panuje spokojenost i s tímto výsledkem?

Je to velmi dobrý výsledek pro nově vzniklou formaci, který do velké míry pozměnil zaběhlé politické pořádky na této městské části. Znamená to, že obyvatelé Prahy 6 mají zájem o změnu, o nová témata a novou energii.

Na Praze 6 je již zřejmá koalice, s vítěznou KDU-ČSL+ODS ji tvoří Zelení+STAN a právě vaše strana Praha sobě. TOP09, která v minulém volebním období držela díky Ondřeji Kolářovi pozici starosty, nakonec skončí, stejně jako Piráti, ANO a SPD+Trikolóra, v opozici. Proč se do velké koalice nakonec nedostala strana s druhým nejlepším výsledkem?

Domníváme se, že Praha 6 si zaslouží, po dvou volebních obdobích, obměnit své vedení i na nejvyšším postu, totiž postu starosty. Kdyby zůstalo vše při starém, jen by v radě zasedl jeden či dva noví lidé, a moc by se toho nezměnilo. Nyní je šance převzít to dobré, co bylo na Praze 6 již rozpracované a navázat na tyto projekty novým přístupem a tématy.

Zaujalo mě, že Praha sobě má nejmladší věkový průměr ze všech stran, které do zastupitelstva kandidovaly. 40,2 let je o téměř poloviční věk oproti například KSČM, kde věkový průměr činí 79,1 let. Je to tím, že Praha sobě je mladou stranou a láká k sobě především mladé?

Je to tak, ve formaci Praha sobě jsou lidé především mladí, nebo středního věku. Mají už za sebou zkušenosti, jsou zvyklí pracovat a vzít na sebe zodpovědnost, ale pořád mají energii naslouchat novým problémům a tématům a reagovat na ně. Nepodceňujeme, kam se naše společnost vyvíjí, před některými tématy zkrátka nebude nikdo moci utéct. Na Praze 6 jsou to například kapacity ve školství, které trápí především mladé rodiny. Pokud budeme přehlížet demografické trendy, děti a jejich rodiče na to doplatí.

Praha sobě se ve svém volebním programu soustředila na dopravu, na školství, péči o seniory, ale také na stále aktuálnější dopady ekonomické krize. Jak budete prosazovat svá řešení v nové koalici? Panuje koaliční shoda v těchto bodech?

Bez jasného vyjednání současné podoby koaličního programu bychom naši práci dělat nemohli. Na těchto bodech se shodneme. Kromě zmiňovaného školství je to například péče o seniory, kterou vnímáme v naší městské části, vedle problému dopravy, jako téma číslo jedna. Na Praze 6 žije velké množství seniorů a neměli by být vnímáni jako neviditelná skupina obyvatel, ale naopak jako ti, kteří si zaslouží mít kvalitní život i v dnešní době spojené s inflací.

Do zastupitelstva Prahy 6 se nově dostala i SPD, která patří mezi největší vládní kritiky. Vidíte jako reálnou spolupráci i s touto opoziční stranou?

SPD je pro mě svými hodnotami zcela nepřijatelná strana. Obávám se, že svou podporu získala podněcováním strachu a nevraživosti různých skupin lidí vůči sobě. Mně je ale blízký pravý opak: hledat to, co obyvatele městské části spojuje. Nebořit, ale tvořit sousedské vztahy a pohodu vzájemného soužití.

Na pražském Magistrátě se na koalici představitelé vítězných stran stále nedokáží domluvit. Zdá se, že na vině jsou především osobní animozity představitelů jednotlivých zúčastněných stran. Jak by se tato situace podle vás měla vyřešit a proč si myslíte, že nelze nalézt smysluplný kompromis? Existuje stále šance, že i Praha sobě může nakonec na této situaci vydělat a stát se součástí koalice?

Nenazvala bych to osobními animozitami, ale střetem hodnot. Domnívám se, že je stále šance sestavit smysluplnou koalici, ale pouze tehdy, bude-li se zakládat na hodnotovém konsenzu.

Za necelých pět měsíců nás čeká prezidentská volba, koalice SPOLU nenašla žádného vlastního kandidáta a doporučila voličům tři jména. Shodnete se na tomto doporučení nebo máte svého vlastního kandidáta? A jakého člověka byste si na Hradě představovala vy?

Praha sobě svého vlastního kandidáta nominovat, ani oficiálně podporovat, nebude. Jedná se o politickou formaci s ambicí ovlivňovat dění v Praze.

Já osobně podporuji kandidátku Danuši Nerudovou. Měla jsem tu čest s ní spolupracovat již na svém předchozím působišti, na Ministerstvu zemědělství, při řešení zemědělských témat ve vědě a výzkumu, ve spolupráci s Mendelovou univerzitou. Danuši Nerudovou považuji za vzdělanou, schopnou a čestnou ženu a v čele našeho státu by jistě odváděla dobrou a reprezentativní práci.