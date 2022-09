ROZHOVOR: Smrt královny je historický moment. Desítky milionů lidí nezapomenou, podobně jako na 11. září, říká expertka

Co se ve Velké Británii teď změní?

Změní se hlava státu. Charles už oznámil, že se z něj stává král Charles III., a to je teď ta největší změna, kterou Britové zažívají.

Půjde Charles ve stopách svojí matky?

Myslím si, že v jejích stopách půjde. On měl celý život, aby se na tu roli připravil. Je to nejdéle čekající následovník trůnu. Jde do toho s velkou zkušeností. Na rozdíl od královny, která neměla zkušenosti a byla velmi mladá. Myslím si, že se instituce zmodernizuje s nástupem nové generace.

Jak byste Charlese popsala?

Myslím, že je těžké členy královské rodiny posuzovat. Drží si své dekórum. Čím je Charles známý, tak že se zajímá o životní prostředí a farmářství, to je mu velice blízké. Je to něco, za co aktivně lobboval už za svého života. Bude klást důraz na klimatickou změnu. Nedivila bych se, kdyby to bylo něco, v čem by se angažoval. Samozřejmě role panovníka ho bude velice limitovat, protože rodina drží své dekórum velice silně.

Myslíte, že po smrti Alžběty může být monarchie v ohrožení? Přece jen to pro Brity byla velká jistota a stálice na královském trůnu.

Monarchie má mezi Brity velkou podporu. Nemyslím si, že je v ohrožení. Ano, královna měla obrovskou podporu napříč všemi vrstvami společnosti. Charles si asi bude muset vybudovat tuto oblíbenost, ale myslím si, že instituce jako taková ohrožená není.

Má král nějaký významný politický vliv, kromě toho, že se každý týden sejde s předsedou vlády?

Nemají přímý vliv, ale scházejí se jednou týdně, panovníci jsou informovaní. Ať už se to týká tajných služeb nebo činnosti vlády. Další část jeho silné pozice je fakt, že královna byla i hlavou Commonwealthu. Sice to není pozice, která automaticky přechází, ale očekává se, že Charles hlavou tohoto společenství bude. Takže se stane také figurou Austrálie, Kanady a ostatních zemí. Na mezinárodní úrovni monarcha hraje velice silnou roli.

Bude tlačit i na změnu politiky k válce na Ukrajině? Británie je spolu s Polskem a USA jedním z jejích největších podporovatelů

Nevím, do jaké míry monarcha tohle ovlivní. Standardně jsou to věci, které jsou přenechané předsedovi nebo předsedkyni vlády a nemyslím si, že by Charles hrál nějakou roli v budoucím rozhodování Británie.

Jak vnímáte královninu smrt vy? K Británii máte zřejmě blízký vztah.

Je to konec jedné éry. Určitě odešla významná osoba, kterou lidé napříč světem znají. Nikdo si nedovedeme představit, jaký ten nový král bude. Alžběta tady byla tolik desítek let. Teprve teď si uvědomuju, co se stalo.

Zřejmě je její smrt historický okamžik…

Je to moment, který si každý Brit zapamatuje. Jako když byl útok na dvojčata v New Yorku. Událost bude v jejich pamětech a všichni budou vzpomínat na to, co se zrovna dělo. Nebudou to jen Britové, ale desítky milionů lidí po celém světě, kteří to takto budu cítit.