ROZHOVOR: Spojení hnutí STAN s Piráty nerozumím, Babiš je klasický populista a komunisté se měli zakázat, říká Udženija

Do končící předvolební kampaně se energicky zapojila, ačkoli v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny nekandiduje. „Jsem týmovým hráčem a jde mně o výsledek celé ODS,“ tvrdí Alexandra Udženija, která na loňském lednovém kongresu ODS zaznamenala jistý politický pád, když vypadla z užšího vedení strany, a to poté, co neobhájila post 1. místopředsedkyně strany. Na její místo byl zvolen Zbyněk Stanjura. „Člověk musí umět i prohrávat, s tím nic neuděláte. Někteří asi očekávali, že budu kolem sebe hystericky kopat, čímž se ale pekelně spletli. Jedná se jen o důkaz, že mě vůbec neznají.“ Místostarostka Městské části Praha 2 schvaluje, že ODS šla do koalice Spolu, kterou ještě tvoří KDU-ČSL a TOP 09. Vymezuje se však proti kritikům, kteří už nyní vyzývají lídra aliance Petra Fialy k politické odpovědnosti, pokud by uskupení nedotáhl k vítězství. „Nemám ráda okopávače kotníků. Pan profesor Fiala vytáhl ODS ze dna, věnoval naší straně neskutečné množství práce, energie a svého času. Takové úvahy jsou nyní bezpředmětné.“

Expertka pro rozvoj ekonomiky a podnikatelského prostředí proslula svou emotivní povahou. Před třemi lety na zastupitelstvu Prahy 2 dala facku Danu Richterovi, který sprostě urážel svoji stranickou kolegyni Michaelu Mazancovou. V živé paměti je i její konflikt z loňského května, kdy se na schůzi zastupitelstva pražského magistrátu pohádala s primátorem Zdeňkem Hřibem, poté, co ji vyzval ať, nekouří a nechová se jako na Balkáně s odkazem na její srbský původ. Tehdy mu řekla, „že je vidlák ze Slavičína a hovado.“ Sama sebe za rebela ale nepovažuje. „Když se někdo chová arogantně jako primátor Hřib, tak říkám věci na rovinu. A když vidím, že někdo ubližuje slabšímu, tak se jej přirozeně zastanu,“ říká rodačka z Bělehradu. Za jednu z největších polistopadových chyb považuje, že nebyla zakázaná komunistická strana. „Kdybych tehdy na rozhodování mohla mít vliv, tak bych postavení mimo zákon určitě prosazovala,“ konstatuje v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Alexandra Udženija.

HŘIB SVÝM CHOVÁNÍM DEGRADUJE PRIMÁTORSKOU FUNKCI

Paní místostarostko, jak prožíváte letošní předvolební kampaň do sněmovních voleb, když nekandidujete? Jste více napjatá, když nemůžete dění ovlivnit? Například fotbalisté či hokejisté vždy říkají, že na lavici náhradníků jsou více nervóznější, než kdyby hráli.

Do kampaně jsem se přesto plně zapojila a přiznám se, že předvolební mítinky mám ráda, neboť jsem více v ulicích mezi lidmi. Ráda s občany hovořím a velmi si cením jejich zpětné vazby, která mě vždy nabíjí energií. Jsem týmovým hráčem a jde mi o výsledek celé ODS, a tak fakt, že nekandiduji, pro mě nic neznamená. Na mém nasazení se nic nemění. Fotbalisté i hokejisté vědí, že pro tým na hřišti je nesmírně důležitá podpora z lavic na střídačce.

Na loňském lednovém kongresu ODS jste neobhájila post I. místopředsedkyně strany. Jak dlouho vám trvá, než v sobě zpracujete neúspěch? Vy jste sice po nezdaru prohlásila: „Nic se neděje, budu dál bojovat za to, aby ODS měla další a další výsledky, patří to k životu. Přeji svému nástupci Zbyňku Stanjurovi, aby byl po boku Petra Fialy loajální. Teď se budu soustředit hlavně na Prahu.“ Neříkejte ale, že se za těmito slovy neskrývalo zklamání?

Neúspěch patří k životu a v politice to platí dvojnásob. Člověk musí umět i prohrávat, s tím nic neuděláte. Někteří asi očekávali, že budu kolem sebe hystericky kopat, čímž se ale pekelně spletli. Jedná se jen o důkaz, že mě vůbec neznají. Svá slova jsem tehdy myslela smrtelně vážně a dodnes si za nimi stojím. Pouze mě mrzelo, že nemohu být napřímo dál nápomocna Petru Fialovi a kolegům z předsednictva v boji proti bezbřehému populismu a socialismu, který zde vládne již osm let. Ale i tak se snažím pomáhat kde mohu.

Už jste si vyhodnotila, co zapříčinilo, že jste funkci neobhájila? Kde jste chybovala?

Myslím, že se jednalo o více faktorů najednou, které se v danou chvíli sešly. A nemá cenu je teď tady rozebírat. Jedna věc je jistá. V roce 2018 byly komunální volby a pražská ODS bojovala o výhru na Magistrát hlavního města. A povedlo se. Volby jsme vyhráli, ale bohužel jsme byli obejiti Piráty, kteří sestavili koalici bez vítěze. Pravda je, že v tomto komunálně-volebním roce jsem měla mnohem méně výjezdů po republice, protože jednoduše nebyl čas. Takže možná část kolegů a delegátů z krajů cítila, že jsem jim nevěnovala dostatek péče, což je zcela legitimní, protože se neustálá aktivita od 1. místopředsedy očekává. Ale beru vše s pokorou, respektovala jsem rozhodnutí delegátů a snažím se vždy z chyb poučit. Jedno z mých životních mot je: co tě nezabije, to tě posílí.

Po vašem odchodu z čela ODS mně přijde, že ve straně jsou nyní všichni až moc hodní a chybí jistá dávka rebelství, kterým jste známá. Nedomníváte se, že by straně nějaký buřič prospěl, a teď nemyslím starostu Řeporyj Pavla Novotného, který je občas až moc vulgární?

Úplně bych neřekla, že jsem nějaký rebel. Naopak, vždy jsem byla k ODS maximálně loajální, a to jak k vedení, hodnotám, tak i ke členům. Ale pokud rebelství znamená, že mám ve zvyku říkat věci na rovinu tak, jak je cítím a příliš si nelámu hlavu s delikátní „politickou diplomacií“, pak asi rebelem jsem. Lidé mě takto znají a mnozí moji rétoriku oceňují. Samozřejmě existují i ti, kterým zmíněný styl moc nesedí a nevyhovuje jim. Ale já dělám politiku proto, protože něčemu věřím a nikoli kvůli tomu, abych se za každou cenu všem zalíbila. Jsem za svůj temperament docela ráda.

Není ale přílišný temperament v politice na překážku? Jako rodačka z Bělehradu jste velice emotivní, což jste například prokázala v roce 2018, když jste na zastupitelstvu Prahy 2 dala facku Danu Richterovi, který sprostě urážel svoji stranickou kolegyni Michaelu Mazancovou. Patří podle vás políček do současné politické kultury?

Skutečnost, že jsem se narodila v Bělehradě, vůbec nic neznamená. Jednalo se o shodu okolností, za kterou mohou hlavně komunisté. Téměř celý svůj život žiji v Praze, moje maminka je rodilá Pražačka a já jsem leckdy větší pražský patriot než mnozí, co se v metropoli narodili. Ale ráda bych se vrátila ke zmíněnému políčku. Ten člověk byl opakovaně opravdu velmi vulgární vůči mé kolegyni a domluvy nezabíraly. Dokonce bych jeho chování nazvala dlouhodobou psychickou šikanou. Osobně jsem v tu chvíli cítila, že se své kolegyně musím zastat, ona už byla psychicky úplně na dně. Celý život se přirozeně zastávám slabších a těch, kterým někdo ubližuje. Jsem alergická na lidi, kteří z titulu své síly nebo pozice šikanují slabší. Fyzické násilí samozřejmě do slušné společnosti, ani do politiky nepatří, ale někdy se bohužel musíme řídit pravidlem na hrubý pytel, hrubá záplata. Jsou bohužel mezi námi jedinci, kterým když se nevystaví jasné STOP, tak nemají žádné hranice. A zrovna k takovým patří zmiňovaný Richter.

Politika v poslední době všeobecně hodně zhrubla. V živé paměti je váš konflikt z loňského května, kdy na schůzi zastupitelstva pražského magistrátu vás primátor Zdeněk Hřib vyzval, ať nekouříte a nechováte se jak na Balkáně, čímž narážel na Váš srbský původ. Tehdy jste mu řekla, „že je vidlák ze Slavičína a hovado.“ Nelitovala jste později své rétoriky a jaké máte spolu vztahy nyní?

Za prvé jsem nekouřila, ale bohužel jsem si potáhla z wejpu, který jsem držela v ruce. Ale i to byla chyba, přiznávám. Za druhé jsem se opět dostala do konfliktu s mužem kvůli jiné ženě. V tu chvíli probíhala v hloučku diskuse mezi primátorem Hřibem a jeho kolegyní Hanou Marvanovou a pan primátor se k paní Marvanové choval velmi nevkusně a arogantně. Tak jsem ho upozornila, že takto arogantně s dámou nemůže mluvit a on se na mě obořil a vnesl mně urážku do obličeje. Já primátora Hřiba považuji za šovinistu a arogantního nevychovance. Ať se každý podívá na jednání zastupitelstva, které on vede. Sedí tam vyvalený v křesle a všem dává najevo, že je to on, kdo je na piedestalu a my ostatní jsme nejspíš jeho poddaní. Mrzí mě, jak svým chováním degraduje důstojnost funkce primátora. Když Hřiba porovnám s noblesním bývalým primátorem a gentlemanem, docentem Bohuslavem Svobodou, je to až k pláči.

VLÁDNÍ KOALICE JSOU VŽDY O KOMPROMISECH

Mimochodem město Slavičín na Valašsku, odkud pochází Zdeněk Hřib, bylo po Vašem výroku pobouřené, vyrobilo si ironicky placky s názvem Vidlák ze Slavičína a pozvalo Vás na návštěvu. Přijala jste ji?

Moc mě mrzelo, že moji poznámku lidé ze Slavičína považovali za jejich urážku, což v žádném případě tak myšleno nebylo. Oni přeci nemůžou za fakt, že je jeden z jejich rodáků nevychovaný. I proto jsem hned sedla do auta a společně se starostkou Městské části Praha 2 Janou Černochovou jsme vyrazily za panem starostou Slavičína Tomášem Chmelou (Piráti a hnutí STAN). Omluvila jsem se mu a darovala mu ručně vyráběnou dýmku míru. Mimochodem jsme tam strávily skvělý den a pan starosta s místními se o nás starali jako o vlastní. Na oplátku jsem si jako dárek dovezla sušené hřiby, což vyvolalo pobavení. A tak ve Slavičíně mají opravdu smysl pro humor.

Když se ještě vrátím ke sporu s Pirátem Zdeňkem Hřibem, je z vašeho pohledu možné, aby ODS s koalicí Spolu mohla s Piráty a STAN vytvořit velkou vládní alianci?

Koalice jsou vždy otázkou kompromisů a jde jen o to, jak velký onen kompromis pro konkrétní strany je. Umím si představit vládu ve složení Spolu a PirStan, pokud by ODS, KDU-ČSL a TOP 09 byly v majoritní pozici a určovaly vládní agendu. Kdyby nastal opak, tak si příliš neumím představit, že by došlo ke korporaci.

Předchozí otázku jsem nepoložil je v kontextu s kauzou, která vznikla na zastupitelstvu pražského magistrátu. Už na loňském kongresu ODS loni v lednu jste se ve svém projevu proti Pirátům včetně hnutí ANO vymezovala, když jste doslova uvedla: „Jsou to progresivisté, kteří žijí ve své bublině falešné nabubřelosti.“ A Piráty jste tehdy označila za nepřítele ODS. Nemyslíte si, že si někdo na vaše varování může od Pirátů vzpomenout a potom při případném vyjednávání nového kabinetu dělat obstrukce?

Piráti jsou progresivní levice a jako takoví stojí v přímém protikladu k liberálně-konzervativní ODS. Kompatibilita programů obou stran prostě není nikterak veliká. Ale jak jsem říkala, vládní koalice jsou vždy o kompromisech a nemá smysl spekulovat dopředu. Otázka je také, kolik se tam dostane poslanců za Piráty a kolik za STAN. Protože se STANem si koalici dovedu představit velmi lehce. Takže pokud STAN bude mít větší slovo, možnost přirozené spolupráce se velmi zvyšuje.

Když vidíte, jak dobře v předvolebních debatách vystupuje předseda Starostů a Nezávislých (STAN) Vít Rakušan, neříkáte se, jak moc je velkou škodou, že se hnutí nepřipojilo ke koalici Spolu, ale vytvořilo alianci s Piráty? Kdyby byl STAN součástí Spolu, pak by jistě byla větší šance na celkové vítězství…

Máte naprostou pravdu. Spojení STANu s Piráty jsem osobně moc nepochopila, protože mnozí členové Starostů jsou pravicově orientovaní lidé a netuším, jak si s levicovými Piráty mohou rozumět. Ale to je spíše otázka na ně, jak jsou s rozhodnutím jejich vedení spojit své síly s Piráty spokojeni. Když někdy čtu výroky Pirátů nebo STANu na sociálních sítích, tak si říkám, že úplná pohoda mezi nimi nepanuje. Ale kdo chce kam....znáte to.

U tématu ohledně Pirátů bych se ještě zastavil. Jak se osobně díváte na možnou spolupráci ODS s nimi? Nesouhlasíte s ní, anebo ji tolerujete, protože primárním principem pro demokratické strany je, aby se premiér Andrej Babiš nedostal znovu k moci?

Ano, máte pravdu, jde o toleranci. Primárním úkolem je, aby se nestal premiérem Andrej Babiš. Podívejte, ODS jde do voleb v koalici SPOLU. Už při tvorbě našeho společného programu jsme museli nacházet průniky a hledat kompromisy, což se povedlo. A tak dělat diplomacii bude holt nutné i v případě pokusu o vytvoření koalice s PirStanem. Jak říkám, zde spoléhám více na rozum Starostů a Nezávislých. Jsou to převážně komunální politici, kteří moc dobře vědí, jak se opravdu dělá reálná politika.

Piráti nyní vládnou Praze, co jim nejvíce z pohledu místostarostky Prahy 2 vytýkáte? Troufnu si předpovědět, že zmíníte i současnou chaotickou situaci v dopravě, která v současné době v metropoli panuje.

Samozřejmě, doprava je momentálně téma číslo jedna. Ale pochopitelně nejde jen o dopravu. Praha stagnuje jako celek. Piráti před volbami slibovali hory doly a podívejte se, jaká je realita. Rozvoj Prahy - nula. Investice - nula, rozpočet se jenom projídá na Hřibovy poradce a jiné trafiky. Digitalizace - nula. Transparentnost - jenom na papíře. Doprava - tomu už se ani nedá říkat doprava, to je hotové peklo. A páni konšelé si spokojeně sedí na svých teplých místečkách, a ještě mají tu drzost, zvyšovat cenu nájemného v bytech, cenu jízdného, vody, poplatků za odpad a zcela vážně přemýšlet o zavedení mýtného systému. Neuvěřitelné.

FIALA VYTÁHL ODS ZE DNA, PRO STRANU SE OBĚTOVAL

Je podle vás dobře, že ODS šla do koalice se Spolu, anebo měla jít do nadcházejících voleb samostatně?

Pokud bude hovořit výhradně za sebe, pak jsem vždy byla zastáncem rozumného spojování. Mám ráda, když se lidé umí dohodnout. I když je ODS strana, která je pevně hodnotově ukotvená, tak se nám podařilo se s ostatními partnery shodnout na prioritách. A musím uznat, že se záměr povedl na výbornou. Program je vyvážený, nejsou v něm žádné třecí plochy a navíc spojování pravicových a středopravých stran je legitimní trend. Když navíc vidím tu neskutečnou energii a chuť, s jakou členové všech koaličních stran přistupují ke společnému projektu, pak mně nadšení vlévá optimismus do žil. To, že to byl krok správným směrem, konec konců potvrzují i předvolební průzkumy.

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, který byl v červnu 2013 po Nečasově rezignaci pověřen vedením ODS, patří k odpůrcům trojkoalice. Přesto pro Deník N tvrdil, že její povinností je vyhrát volby. Za jakýkoli horší výsledek by podle něj měl nést osobní odpovědnost její lídr a šéf ODS Petr Fiala. Predikuji, že s Kubou nebudete souznít.

Předvídáte správně. Nemám ráda okopávače kotníků. Pan profesor Fiala vytáhl ODS ze dna, věnoval naší straně neskutečné množství práce, energie a svého času. Pochopitelně, že chceme vyhrát volby a uděláme pro úspěch všichni maximum. A samozřejmě, že vedení ODS je a bude za výsledek zodpovědné, což platí po všech volbách a je to standardní součástí demokratické politiky. Ale tyto kategorické soudy by si mnozí kritici Petra Fialy měli nechat minimálně do voleb pro sebe.

Pokud by předseda Petr Fiala neporazil hnutí ANO, nemáte ale obavy, že by opravdu mohly sílit tlaky, aby skutečně odstoupil? A nehrozí, že by po jeho případné abdikaci přišel do čela ODS někdo, kdo by se klidně spojil s hnutím ANO?

Počkejme si na tyto úvahy po volbách, které jsou už doslova za dveřmi. V současné době jsou naprosto bezpředmětné.

Jak na vás Petr Fiala působí? V poslední době na mítincích odbourává i pověst suchara a přísného profesora politologie. Když měla koalice Spolu ve čtvrtek 23. září předvolební kampaň v Dejvicích, objala jste jej a prohlásila, že vůči jeho počínání nemáte jedinou námitku. Opravdu nesdílíte na jeho adresu jedinou kritickou poznámku?

Petra Fialu jsem objala, protože jsem ho dlouho neviděla a lidsky ho mám velmi ráda, i když jsme každý z jiného těsta. A moc dobře vím, že když jsem se stala jeho 1.místopředsedkyní, tak si na moji bezbřehou energičnost a emotivnost chvíli zvykal. Kdykoli jsem měla nějakou kritickou poznámku, tak jsem mu neváhala napsat nebo zavolat. A to i nyní, kdy již nejsem místopředsedkyní. Máme takto otevřený a přátelský vztah a já si toho nesmírně vážím. Vždy se mně s ním skvěle spolupracovalo. Je to velmi inteligentní, pracovitý a hodnotově ukotvený člověk. Opravdový konzervativec. Myslím, že ODS jeho vedení velmi prospělo a věřím, že má to nejlepší ještě před sebou. Byla bych opravdu moc pyšná, kdyby Česká republika měla za premiéra člověka, jakým je Petr Fiala.

VELKOPODNIKATEL SE CHOVÁ MACEŠSKY K ŽIVNOSTNÍKŮM

Čím si vysvětlujete, že premiér Andrej Babiš (ANO) má stále nejvíce příznivců, a to i poté, co jeho vládla naprosto nezvládla koronavirovou pandemii, během které zemřelo třicet tisíc občanů či zkrachoval rekordní počet živnostníků, což vás jistě jako expertku pro rozvoj ekonomiky a podnikatelského prostředí trápí? Jen si dovolím připomenout poslední skandál ministerského předsedy. Premiér Andrej Babiš (ANO) si přes své offshorové firmy poslal téměř 400 milionů korun, za které si pak koupil nemovitosti na francouzské Riviéře včetně zámečku Bigaud. Podle odborníků nese operace znaky praní peněz. Zjištění, které o víkendu zveřejnil web Investigace.cz, je součástí nového globálního projektu Pandora Papers, za nímž stojí Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů.

Premiér Andrej Babiš je klasický populista a mnohé své voliče doslova uplácí na úkor budoucích generací. Nejvíce mě štve, že on sám se jako velkopodnikatel choval vždy macešsky k malým podnikatelům a živnostníkům. Třeba si vzpomeňme na systém EET a jak se na podnikatele i za drobné prohřešky zaklekávalo. Investuje také hodně prostředků do marketingu. Na některé lidi jeho neustálé zviditelňování očividně funguje lépe, než odpovědná a slušná politika, ale pro budoucnost země to výhra opravdu není.

Přijde mně, že neustále se řeší jeho údajný dotační podvod v kauze Čapí hnízdo či střet zájmů. Ale naprosto se přehlíží, že s největší pravděpodobností spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností. Proč jeho temná minulost není v popředí jeho rivalů? Anebo část veřejnosti už období totality nezajímá, když komunisté podporují jeho vládu a na soudech či státních zastupitelstvích jsou stále bývalí členové KSČ?

Je velmi smutné, že část lidí minulost nezajímá anebo ji nepovažují za důležitou. Dle mého názoru jedna z největších chyb polistopadové doby byla, že se nezakázala komunistická strana. Kdybych tehdy na rozhodování mohla mít vliv, tak bych postavení mimo zákon určitě prosazovala. Tím bychom vyslali jasný signál, že komunisté v naší společnosti vítáni nejsou.

Nepřipadá vám, že je ODS ohledně vyrovnání s minulostí vlažná? Proč doposud nikdo z jejích členů neoživil téma, aby byli komunisté postaveni mimo zákon? Anebo, aby bývalí agenti StB nedostávali za svoji službu výsluhu? Na nápravy nespravedlnosti přece není nikdy pozdě.

ODS a celá koalice SPOLU se soustředí na pozitivní témata. Chceme lidem představit vizi, jak hodláme řídit náš stát, pokud nám k tomu dají mandát. Co vše pro ně zlepšíme. Nejsem úplně fanouškem negativních kampaní za každou cenu. Fakt, že pro ODS jsou komunisté a jejich ideologie naprosto nepřijatelní, je myslím bez debat. To je tak samozřejmé, jako že ráno vyjde slunce.

V současné době jste komunální političkou, místostarostkou Městské části Praha 2. Co Dvojku, na níž máte v gesci sociální, zdravotnickou oblast a podporu podnikání, nejvíce trápí?

Určitě vyrovnání se s následky koronavirové pandemie, která mnohé podnikatele opravdu dostala do kolen. Na Praze 2 se snažíme našim podnikatelům a živnostníkům pomáhat, jak můžeme. Lidé zde vědí, že jsme tady pro ně a že je nenecháme padnout. Stejně jako jsme se postarali o naše seniory, protože jejich zdraví a bezpečí je pro nás prioritou. Osobně jsme jim roznášeli roušky, desinfekci a pak se nám podařilo ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí (VFN) všechny seniory, kteří měli zájem, naočkovat. Těm, kteří se nemohli dopravit do očkovacího centra sami, jsme zajistili dopravu a za úplně nemohoucími jsme vypravili očkovací tým. My se o naše občany prostě staráme, aniž bychom je vodili za ručičku. Můj obrovský sen je vybudovat na Praze 2 nový moderní domov pro seniory, který zahrne i péči o lidi s různými typy demence, neboť se začíná jednat o obrovský společenský problém.

Metropole, podobně jako ostatní města, se potýká i s kriminalitou. Stejně jako starostka a vaše stranická kolegyně Jana Černochová legálně vlastníte zbraň. Co říkáte zákonu, že pokud pachatel bude na životě ohrožovat oběť, tak člověk v nebezpečí může beztrestně použít pistoli a kriminálníka zastřelit?

Pokud vás někdo skutečně ohrožuje na zdraví a životě, máte právo se přiměřeně situaci bránit. Institut přiměřené obrany a krajní nouze u nás podle mého funguje dobře, a tak zákon vítám. Osobně bych si uměla představit nějaké legislativní zakotvení tak zvané "castle doctrine", neboli česky "můj dům, můj hrad". U zbraňové legislativy je vždy potřeba zvážit případné kroky, abychom nenadělali více škody než užitku. Zrovna česká zbraňová legislativa je podle mého názoru dobře vyvážená a mohla by být pro spousty okolních zemí vzorem. Strašně moc v tom udělala právě Jana Černochová, za což jí patří velké díky.