ROZHOVOR: Za nákup stejných produktů si Češi připlatí. Vyjít s příjmy pro ně bude stále těžší, říká ekonom

Maloobchodní tržby vykázaly v únoru meziroční růst o 4,6 %. Za co lidé nejvíce utráceli?

Nízká srovnávací základna z loňského roku vedla k některým pozoruhodným výsledkům. Například tržby za prodej oděvů a obuvi vzrostly o astronomických 119,3 procenta. Tržby za výrobky pro kulturu, sport a rekreaci se zvýšily o 34,6 procenta a tržby za výrobky pro domácnost narostly o 17,3 procenta. Tyto výsledky jsou dány hlavně tím, že letos již nebyla ekonomika svázána do pandemické svěrací kazajky jako v loňském roce.

Je však třeba upozornit, že lidé, kteří budou nakupovat stále stejné produkty, budou platit stále více peněz. To zajistí nominální růst tržeb obchodníků. Otázkou však zůstává, jestli vzhledem k vysoké inflaci budou do budoucna narůstat i reálné tržby obchodníků.

Začali lidé více utrácet za dražší položky – spotřebiče, elektroniku, šperky a podobně?

Tržby skutečně rostou, ale jak jsem zmínil v předchozí odpovědi, může se jednat o statistický klam. Když se podíváme na čísla u prodeje potravin, které šlo v loňském roce nakupovat jen s minimálními omezeními, tak u nich došlo k meziročnímu poklesu tržeb o 3,8 procenta. Obchodníci, kteří měli v loňském roce značně omezené možnosti prodeje, si letos výrazně polepšili a týká se to většiny sortimentu. Rovněž je z dat zřejmé, že se část lidí vrátila z eshopů do kamenných prodejen.

Jak se na lidech promítl nárůst cen pohonných hmot, co se týče ochoty utrácet?

V době nejvyšších nárůstů cen pohonných hmot vznikla panika, která vedla k tankování do kanystrů a tvoření zásob. Takže paradoxně růst cen pohonných hmot zvýšil jejich prodej. To je však pouze dočasný jev. Celkově lze říct, že tržby obchodníků narůstaly a nezdá se, že by v tom ceny pohonných hmot hrály klíčovou roli.

Nakupují lidé obecně méně, nebo více?

Tím, že srovnáváme data s pandemickým obdobím, došlo k nárůstu útrat. Někteří lidé si pak chystají zásoby, aby nakoupili produkty levněji, než se zdraží kvůli vysoké inflaci. Lze předpokládat, že lidé letos za nákupy vydají více peněz, ale uvidíme, jestli si toho skutečně více koupí. Je možné, že kvůli inflaci nakoupí podobné množství jako v loňském roce, ale zaplatí za něj více.

Jaký vliv to má na maloobchodníky?

Konec pandemických opatření je samozřejmě příznivý. Navíc do České republiky přišly statisíce uprchlíků, kteří budou navštěvovat obchody jako Češi, takže maloobchodu se určitě bude dařit více než v loňském roce.

Jsou Češi zvyklí nakupovat online, nebo upřednostňují spíše kamenné prodejny?

Pandemie koronaviru vedla ke skokovému růstu zájmu o online nakupování. Dokonce se masově začaly nakupovat i potraviny přes internet, což dříve nebylo obvyklé. Nyní se část lidí vrací do kamenných prodejen, ale rozhodně ne všichni. Část lidí bude již napořád preferovat eshopy. Z tohoto hlediska pandemie kamenným obchodům uškodila a eshopům umožnila růst.

Jaká bude podle Vás situace po zbytek roku?

Vysoká inflace může vést k tomu, že mnozí lidé již nebudou mít dostatek peněz na nákup zbytečností či luxusních produktů. Celkově lze očekávat, že se mnohým lidem sníží životní úroveň a bude stále obtížnější, aby vyšli se svými příjmy.