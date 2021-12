Satirické události Petra Nutila: Vánoční apokalypsa

Miloš Zeman jako obvykle lhal ve svém vánočním poselství. Naopak v něm ale jako vždy nestihl zmínit duchovní význam tohoto svátku. Pokud jste to neviděli a nechcete si kazit volno, nebo jste to naopak viděli a chcete si spravit chuť, najděte si poselství slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Jde to i jinak.

"Od médií nemůžeme čekat, že by o nás psaly něco pozitivního," postěžoval si Andrej Babiš v Lidových novinách. Ve svých Lidových novinách. No, asi to myslel tak, aby si jeho Mladá Fronta, Metro, 5plus2, časopis Téma, rádio Impuls, televize Óčko, weby iDnes, Lidovky, Expres, časopisy Žena a život, Tina, Chvilka pro tebe, Cosmopolitan, Rytmus Života, a mnohé další začaly dávat bacha a psala o něm už jen opravdu hezky. Zjevně to bude potřebovat, když se chystá na tu prezidentskou kampaň.

Tak jo, jak pan Babiš chce, napíšeme o něm taky něco. Ale pozitivní to nebude, sorryjako. Tenhle pán je totiž to, co naplňuje definici českého přísloví „Vyhodíš ho dveřmi, vrátí se ti oknem“. Tuhle říká, že nechce jít do politiky, pak nechce být ministr nebo premiér, a pak ve finále vyhrožuje, že když nebude premiér, odejde z politiky. Ale kupodivu se nějak ani jedno, ani druhé neděje. Pořád ho tu máme. Proč? Všechna jeho řeč totiž znamená to samé - jednu lež za druhou. Prostě jako vždycky mu nejde o nic jiného, než aby ho nezavřeli a aby k němu teklo dost peněz. A když jsme ho nějakým zázrakem vyhodili z premiérského křesla, bude teď zkoušet rovnou křeslo prezidentské. Koupil si na to dokonce obytňák, se kterým hodlá objíždět republiku, i když t samozřejmě – jak on říká – to není žádná kampaň. Tak jo, Andreji. My ti to teda věříme. I když už víme, že jsi slibotechna teď už na kolečkách.

Sociální sítě nezvratně prokázaly, že očkování třetí dávkou proti Covidu je zjevně něco jako běhání - když se u toho nevyfotíte, nestalo se to.

Ukázalo se, že několik členů nové vlády nezvládne vést pracovní jednání v angličtině a bude využívat tlumočníka, tedy bude jednat tzv. na Schillerovou.

Nejsdílenější zprávou na českém Facebooku byla v roce 2021 zpráva dezinfowebu Aeronet, ve které bioložka Soňa Peková říká, že „někdo vyrábí umělé laboratorní kmeny SARS-CoV-X a vypouští je obrazně řečeno jako z jeskyně…“

Dobrá zpráva je, že americké ministerstvo obrany údajně během několika týdnů oznámí vyvinutí vakcíny, která účinkuje proti všem variantám koronaviru. Že by konečně pořádná tečka za tímhle zpropadeným případem?

Netflix uvedl film K zemi hleď! – podobenství o lidské pitomosti a o tom, že až skutečně nějaká ta kometa přiletí a vyhubí lidstvo jako dinosaury, nebude nás žádná škoda. Koukněte na to.

Když už jsme u těch katastrof – s blížícím se koncem roku se roztrhl pytel s astrologickými předpověďmi. A jako každý rok, i letos nás čeká rok "strachu a utrpení", ve kterém vypukne třetí světová válka, vypukne morová epidemie a z nebe bude padat oheň. Říkal Nostradamus.

Bulvár informoval o tom, že nejpropíchanější muž světa má v penisu 278 piercingů. Gratulujeme a posíláme redakční klíčenku.