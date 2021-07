Tokijský covidový let musí být mementem pro olympiádu v Pekingu. Za nákazou stojí lidský faktor, říká Janda

Odmítá se stylizovat do role soudce. Přesto je člen sněmovního podvýboru pro sport Jakub Janda přesvědčený, že za covidovou nákazou, která vypukla během letu do Tokia organizovaného Českým olympijským výborem, stojí lidský faktor. „Předpokládám, že vládní letka je pečlivě kontrolovaná, a to včetně ventilace. Musíme také vyčkat na výsledky šetření ze strany hygieniků. Rovněž je nutné vědět, jaké podmínky pro logistiku stanovil Český olympijský výbor.“ Bývalému českému reprezentantovi ve skocích na lyžích se nelíbí, že celou kauzu vyšetřuje samotný ČOV. „Je přece naprostou hloupostí, aby orgán, který je namočen do jakékoli kauzy, ji sám prošetřoval. Každému je přece jasné, že na sebe jako na viníka neukáže. Samozřejmě, že ctím presumpci neviny, ale už nyní je patrné, že asi vše v kontextu s logistikou nebylo úplně v pořádku.“ Během transportu se nakazil neočkovaný lékař Vlastimil Voráček, trenér plážových volejbalistek Simon Nausch. Infikovali se i čtyři sportovci. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a Markéta Nauch Sluková, dále silniční cyklista Michal Schlegl se stolním tenistou Pavlem Širučkem.

Vítěz Turné čtyř můstků ze sezony 2005/2006, kdy také jako první Čech vyhrál Světový pohár neodsuzuje ČOV, že nenařídil, aby byli všichni sportovci a jejich doprovod povinně naočkovaní. „Musím zdůraznit, že očkování je dobrovolné, a tak bych vůbec nehovořil o sousloví povinná vakcinace. Rovněž bych se zdržel jednoznačného verdiktu, že lékař Vlastimil Voráček, který neprodělal očkování, byl jednoznačným spouštěčem nákazy, i když byl jedním z prvních infikovaných.“ Dvojnásobný medailista ze světového šampionátu z Oberstdorfu z roku 2005 tvrdí, že Český olympijský výbor má za povinnost dopravit všechny reprezentanty ve zdraví do místa dějiště her. „Měl proto stanovit jasná pravidla, aby minimalizoval případnou nákazu.“ Šéf Úseku skoku na lyžích Svazu lyžařů České republiky proto už nyní má v hlavě, jak ochránit české skokany, kteří si vybojují právo účasti na únorových Hrách v Pekingu. „K prevenci našich kluků samozřejmě přispějeme tím, že čtrnáct dní před odletem, který je naplánovaný na konec ledna, bude tým v takzvané bublině, abychom zamezili jakémukoli jejich kontaktu s okolním světem,“ konstatuje v rozhovoru pro EuroZprávy.cz poslanec za ODS Jakub Janda, jemuž se pro jeho čistý skokanský styl přezdívalo Káně z Beskyd.

NA SETKÁNÍ SE ŠÉFEM ČOV KEJVALEM VE SNĚMOVNĚ NEDOŠLO

Pane poslanče Jando, nebylo chybou, že Český olympijský výbor nepřikázal všem sportovcům i členům doprovodu výpravy povinnou vakcinaci, i když podle Olympijské charty nelze nikomu nic nakazovat? Možná by se tak dalo ale zamezit nákaze šesti osob, které se infikovaly během letu do Tokia z pátku 16. července. A je podle vás možné považovat neočkovaného lékaře-ortopéda Vlastimila Voráčka za šiřitele nákazy covid-19? Jen připomenu, že virolog Jiří Černý pro server Irozhlas.cz prohlásil: „Pravděpodobnost, že doktor byl prvním nakaženým, je vyšší než u ostatních.“

Musím zdůraznit, že očkování je dobrovolné, a tak bych vůbec nehovořil o sousloví povinná vakcinace. Rovněž bych se zdržel jednoznačného verdiktu, že lékař Vlastimil Voráček, který neprodělal očkování, byl jednoznačným spouštěčem nákazy, i když byl jedním z prvních infikovaných. Na druhou stranu Český olympijský výbor má za povinnost dopravit všechny reprezentanty ve zdraví do místa dějiště her. Měl proto stanovit jasná pravidla, aby minimalizoval případnou nákazu. Musíme tedy počkat na výsledky šetření, které mají v gesci hygienici. Určitě musíme znát odpovědi na otázky, zda byli sportovci podrobeni PCR testům, anebo absolvovali je ty antigenní. Také jsem nikde nezjistil, jak dlouho před odletem se testování provádělo. Jedná se o klíčové dotazy.

Když se na sociálních platformách objevil snímek, jak sportovci skotačí před speciálem na kbelském letišti, nemají na obličeji respirátory, nedodržují vzdálenost, tušil jste, že se rodí koronavirový malér? Je nutné zdůraznit, že u olympioniků, kteří například letěli běžnými linkami, dopravci dbali na přísné dodržování hygienických restrikcí, včetně reprezentantů.

Rozhodně si nebudu hrát na chytrého a říkat, že když jsem zmíněnou fotografii viděl, tak mně hned bylo jasné, co nastane. Opravdu musíme vyčkat na výsledky šetření ze strany hygieniků. Rovněž je nutné vědět, jaké podmínky pro logistiku stanovil Český olympijský výbor. Je nutné si ale uvědomit, že pomalu za půl roku se konají zimní olympijské hry v Pekingu a před nimi stanovit jasné restrikce, které se musejí dodržovat. Věřím, že se ČOV z maléru takzvaného tokijského covidového letu směrem k Pekingu poučí, neboť je vysoce pravděpodobné, že virus tady s námi bude hodně dlouho, možná i doživotně. Mrzí mě ale, že ČOV po ročním odložení letních Her nepřistoupil k největší sportovní události lépe, měl se zachovat jinak. Zval jsem například jejího předsedu Jiřího Kejvala na sněmovní podvýbor pro sport, abychom se dozvěděli, jaká jsou stanovená hygienická pravidla. Schůzka se ale bohužel neuskutečnila.

Nechci dělat ČOV advokáta, ale není možné, že vládní stroj, kterým olympionici do Tokia letěli, měl starou ventilaci, která mohla infekční nákazu spustit?

Nejsem technik, abych mohl hovořit o tom, zda v leteckém speciálu byla zastaralá ventilace, nemám k tomu ani žádné důkazy. Vládním speciálem jsem navíc letěl jen jednou, a to ještě jako reprezentant na zimní olympijské hry do Soči v roce 2014. Předpokládám ale, že vládní letka je pečlivě kontrolovaná, a tak za tím, co se stalo na palubě, pravděpodobně může lidský faktor.

SKOKANY ČEKÁ PŘED ODLETEM DO ČÍNY POBYT V BUBLINĚ

Celý případ vyšetřuje samotný ČOV. Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser tvrdí, že je naprosto vyloučené, aby organizace, která do určité míry přiznala, že při letu většina pasažérů nedodržovala epidemická opatření, kauzu řešila a hledala viníky. Souzníte s ním, zvláště když organizace už přiznala, ?

Absolutně souhlasím. Je přece naprostou hloupostí, aby orgán, který je namočen do jakékoli kauzy, ji sám prošetřoval. Každému je přece jasné, že na sebe jako na viníka neukáže. Samozřejmě, že ctím presumpci neviny, ale už nyní je patrné, že asi vše v kontextu s logistikou nebylo úplně v pořádku. Celý případ má prošetřovat nezávislá komise, a to ve spolupráci s hygieniky, kteří mají jednoznačně říci, zda pravidla někdo porušil. ČOV by měl jen vyčkat na verdikt a nikoli vést vyšetřování. Jedná se o neskutečný paradox a absurditu.

Zraněná překážkářka a bronzová olympijská medailistka z Londýna 2012 Zuzana Hejnová se kolegů zastává a tvrdí, že při třináctihodinovém letu je nemožné, aby člověk měl na sobě neustále nasazený respirátor. Obstojí takový argument, když například pokladní v supermarketech či dělníci v továrnách musejí mít ochranu dýchacích cest po celou dobu směny?

Budu se zase opakovat, ale my zatím skutečně neznáme, jaká byla stanovena pro transport pravidla. Pokud ale vedení rozhodne, že ochrana dýchacích cest bude nasazena po celou dobu letu, tak není o čem diskutovat. Olympionici přece nejsou malé děti, moc dobře ví, že jedou prodat formu na největší sportovní svátek, a tak je nutné ohlídat veškerá rizika. Proto je jedno, zda let trvá jen hodinu, anebo půl dne. A pokud taková restrikce padne, musejí se jí všichni řídit. Pokud tak neučiní, pak si nemohou stěžovat na nepříznivý osud a zmařenou letitou přípravu.

Kterak je možné, že hokejová reprezentace na mistrovství světa či fotbalový národní tým na EURO neměly jedinou hlášenou nákazu, zatímco například v lednu házenkářský celek kvůli infekci neodletěl na mistrovství světa do Egypta a účast tak musel odříci, když se infikovaný tým kompletně rozpadl?

Osobně se domnívám, že z házenkářské kauzy se právě hokejové i fotbalové vedení poučilo. Házenkáři odjeli tehdy na Vánoce k rodinám, a tak nebyli v jakési bublině jako národní týmy hokejistů a fotbalistů. A pak je také klíčové dodržovat pravidla organizátorů dané akce. Pokud požadují obě dávky vakcinace a k tomu ještě testy, musí se všichni podřídit. Pak dojde k maximálnímu zamezení nákazy, a proto se hokejové i fotbalové akce odehrály bez velkých problémů.

Už jste zmínil, že za téměř půl roku odstartují únorové zimní olympijské hry v Pekingu. Co konkrétně jako předseda Úseku skoku na lyžích Svazu lyžařů České republiky uděláte pro to, abyste ochránil české skokanské reprezentanty, kteří poletí do Číny, a neopakoval se tak tokijský skandál?

Největší zodpovědnost bude pochopitelně ležet na klucích, kteří si právo startu na zimních olympijských hrách v Pekingu vybojují a kvalifikují se na ně. Olympiáda je přece absolutním vrcholem v kariéře jakékoli sportovce, a tak věřím, že sami skokani na lyžích budou maximálně opatrní. K prevenci našich kluků samozřejmě přispějeme tím, že čtrnáct dní před odletem, který je naplánovaný na konec ledna, bude tým v takzvané bublině, abychom zamezili jakémukoli jejich kontaktu s okolním světem. Znovu ale opakuji, že Český olympijský výbor si snad z letu do Tokia vezme ponaučení, bude pro něj jakýmsi mementem do budoucnosti a transport do Pekingu se už bude odehrávat podle jasných pravidel.