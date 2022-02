Tvrzení, že agresorem je Ukrajina, je zvrácené. Umírají tam osmnáctiletí kluci, říká ukrajinský rodák

Jak dlouho jste žil na Ukrajině?

Ukrajinu jsem opustil s rodiči v mých devíti letech, v roce 1994. Každé léto jsem ale jezdil do Kyjeva a Lvova. Byl jsem tam i letos. Ukrajina po celou dobu vedla spořádaný, mírumilovný život bez jakýchkoli příznaků sporů. Vzal jsem tam s sebou i kolegy Čechy, kteří sami řekli, že je Kyjev evropské město, které si žije svůj život.

Kdybyste měl srovnat život v zemi před začátkem války a dnes…

Ruská vojska jsou dvacet kilometrů od Kyjeva (rozhovor byl veden ve čtvrtek, pozn. red.). Dvacet kilometrů od města létají vrtulníky. Před chvílí jsem mluvil s kamarádem z Kyjeva, který mi řekl, že tamní starosta svolal všechny do úkrytu, protože bude bombardování Kyjeva, odstřelování. Teď nejde mluvit o nějakém životu před a po. Teď je válka na Ukrajině. Umírají tam děti, ženy, muži, civilisté.

Máte na Ukrajině rodinu nebo blízké?

Mám tam rodinu i známé. Bratranec už je v přední linii obrany Kyjeva. Je to mladý kluk, je mu 28 let. Ale on je vycvičený a šel tam dokonce dobrovolně. Mluvil jsem také se sestřenicemi, které mám v Kyjevě, mluvil jsem i s kamarády. Na Ukrajině panuje kompletní mobilizace, vojenský stav, což znamená, že všichni musejí narukovat do zbraně. Jedna sestřenice z Kyjeva mi volala, že se vzbudila tím, že se jí třásla okna a nadskakovala postel. Něco absurdního na současnou dobu.

Jak pohlížíte na jednání ruského prezidenta Vladimira Putina?

Když to řeknu velmi slušně, někomu hráblo ve věži, někdo je v agonii, někdo je zahnaný do kouta. Člověk, se kterým se nikdo ve světě už nebaví jako s rovnocenným partnerem. Někdo dává záminky, že na Ukrajině je genocida a podobné věci, a ještě si alibisticky říká, že když někdo mohl vtrhnout do Iráku nebo Jugoslávie, že on to může taky. Ale je rok 2022, jsme v jednadvacátém století. Když on nechce žít sám v klidu, ať alespoň nechá ty ostatní.

Putin do konfliktu vstupuje, jakože agresor je Ukrajina. Což je úplně zvrácený pohled. Na Ukrajině už teď padli mladí, osmnáctiletí kluci. Za co? Toto je neskutečná věc, která se teď děje kvůli někomu, kdo nepřemýšlí čistě a chce obnovit svůj vliv ve světě. Silou.

Jak vypadá současný život obyvatel Ukrajiny? Předpokládám, že někteří jsou povoláni do zbraně, jiní se asi ukrývají…

Já samozřejmě nejsem na místě. Ale funguje tam domobrana. Už několik měsíců dostávali občané instrukce, probíhaly výcviky lidí, lidé nějaké základy obrany znají. Ale nikdo z nás válku ještě nezažil. Jednejme teď tak, že je válka. O každé město na východě, na jihu, na severu Ukrajiny se aktuálně vede válka. Tanky a těžká technika v ulicích, bojuje se o domy, o ulice. Lidé se bojí o jejich životy.

Dnes jsem mluvil se zástupcem ukrajinského velvyslance, co my můžeme dělat, co i já teď dělám skrze vás, novináře. Chci poprosit, abyste o tom co nejvíce informovali, jaká je tam realita, skutečná situace. To je teď to nejzákladnější, protože už teď kolují dezinformace. Je důležité vše prověřovat a relevantní informace zveřejňovat. Média a sociální sítě mají vysoký zásah čtenářů, proto je důležité co nejvíce šířit tyto informace a moc o to prosím. Protože teď je na Ukrajině válka. Je raketově odstřelovaná celá Ukrajina. A není to ani odsud, z Prahy, tolik daleko, něco přes tisíc kilometrů. To si musí všichni uvědomit. A já, že o tom mluvím, to je minimum, co teď můžu udělat.

Myslíte si, že je zahraniční pomoc dostačující, nebo by podle Vás měla vypadat jinak?

Teď už jsou aktivovány nějaké finanční sbírky, v tomto jsou Češi vážně super. Zajímají se a jednají. Známí, o kterých jsem dlouho neslyšel, mi dnes volali, jestli můžou s něčím pomoci, zda se otevřeli oficiální sbírky a mohou přispět. Spousta lidí zažilo šedesátý osmý rok, ví, co to znamená Rus, a to zlo.

V aktuální situaci Ukrajina potřebuje velké množství zbraní. Sankce pro Rusko jsou sice v pořádku, ale to stále neosvobodí ukrajinská města. Už teď víme, že některá padla, některá ne, o některé se vedou boje. Kdyby západní svět poskytl zbraně, určitě by Ukrajině pomohl lépe dýchat.

Podporujete vstup Ukrajiny do Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO)?

Samozřejmě ano. A myslím, že i jiní Ukrajinci. Zde ale vyvstává diametrální rozdíl mezi Ruskem a Ukrajinou s ohledem na aktuální situaci. Vidíte teď davy Rusů, kteří protestují proti vtrhnutí na Ukrajinu? Ne. Oni se bojí. Je to lid, který je zastrašený, to jsou lidé, kteří jsou vylekaní a bojí se. Nejsou slyšet, nevyjdou do města a neřeknou: „Zastavte válku“. To co se teď děje je úplně mimo. Někdo jedná na základě svých vnitřních rozhodnutí a už mu nezáleží na tom, co potom bude.