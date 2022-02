Události Petra Nutila: Ukrajina, Okamurohodiny, gurmánský McDonald´s a mrtvý český hokej

Miloš Zeman, náš bohužel stále ještě (p)rezident, po dlouhé době promluvil s médii. Přičemž označil americké zpravodajské informace o tom, že se Rusko chystá k útoku na Ukrajinu, za blamáž. Nějak mě nepřekvapuje, že tenhle pán jako vždycky kope za Rusy, jako spíš to, že na tom hradě furt ještě sedí. Ale nebojte, už se mu to krátí. A pokud vás to zajímá, aktuální počet dnů do definitivního konce jeho mandátu najdete na zemancountdown.cz.

Na ukrajinských hranicích se navzdory Zemanovým slovům nejenomže dál hromadí ruští vojáci, ale už byla na řadě míst zaznamenaná i střelba. Rusové tvrdí, že za to může Ukrajina. Jak jinak. Nevím ani proč, ale trochu mi to připomíná fingované přepadení vysílačky v Glivici, které Hitlerovi posloužilo v roce 1939 jako záminka k napadení Polska.

Famózní šéfkuchař skvostné olomoucké restaurace Entrée, porotce televizní soutěže MasterChef a člověk, který proslul výrokem: „jídlo tvoříme jako umělecké dílo“, se stal čímsi jako ambasadorem McDonalds. Bude po příští tři roky pro známý fastfoodový řetězec fungovat jako kontrolor kvality. Závistivci a nepřejícníci na internetu říkají, že je to chucpe, my bychom se však Přemka rádi zastali. Protože Mekáč je fajn, máme ho rádi a celým tímhle případem se jen potvrdila stará známá pravda, že uměním se člověk nenají.

Za čtvrt miliardy korun koupilo státní Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) od firmy, kterou vlastní rodina bývalého ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) pozemek oceněný na 31 milionů. Ten má být využit pro stavbu úseku Pražského okruhu u Prahy-Běchovic. Že vám to přijde divné? Buďte v klidu, stalo se jen to, že ŘSD tak využilo možnosti dané zákonem zaplatit až osminásobek hodnoty. Takže je všechno v cajku a legální a čistější to být už ani nemůže. Panu exministrovi gratulujeme k povedenému obchodu.

Českým internetem zahýbala nová posila týmu amerického prezidenta Joea Bidena, konkrétně levicový aktivista a zastánce práv komunity LGBT, ale taky specialista nově šéfporadce pro jadernou energetiku Sam Brinton. Ten je docela výraznou postavou díky tomu, že se rád obléká do dámských šatů a nosí podpatky. Tak hele. Může se vám to zdát divné, nicméně jednu věc nelze zpochybnit. Totiž jeho erudici a odbornost. Tenhle pán dokončil dvojí studium na Massachusetts Institute of Technology v oboru jaderného inženýrství a programu technologií a politiky. Kromě toho je i taky absolventem Kansas State University, oboru mechanického a jaderného inženýrství. Tak si říkám, že by mohlo být fajn se pro jednou vykašlat na to, co nosí na sobě a s kým spí a zaměřit se na to podstatné – totiž co nosí v hlavě. Možná by to mohlo prospět nám všem.

Ve sněmovně se zas obstruovalo. Naposled třeba trvalo 31 hodin, než se poslancům podařilo alespoň schválit program schůze. My v redakci sice oceňujeme, že Tomio Okamura dal na naše rady rozhodl se trhnout Fidela Castra v délce projevů a atakoval hranici šestihodinového blábolení, nicméně bychom také rádi poznamenali, že každá jedna takhle promarněná hodina (čti Okamurohodina) ve sněmovně nás všechny přijde na zhruba 719 tisíc korun. Tak si říkám, jestli by nebylo lepší zaplatit z eráru Tomiovi buď terapeuta, nebo mu dát toho místopředsedu sněmovny. Obstrukcemi se má totiž podle dobře informovaných zdrojů se má mstít za to, že už není ve vedení Sněmovny. Jestli najdete lepší důkaz, že žijeme v blázinci, klidně nám napište.

Iniciativa Chcípl pes zveřejnila adresy sedmdesáti poslanců, kteří hlasovali pro pandemický zákon, a vyzvala k protestům před jejich domy. Heleďte, myslete si o tom zatraceném pandemickém zákoně co chcete, protestujte si, to je v pořádku. Ale ohrožovat rodiny a lidi, kteří s tím nemají nic společného, je prostě prasárna.

Čeští hokejisté nepostoupili na olympiádě v Pekingu do čtvrtfinále, což národ, který si pořád ještě pamatuje zlaté hochy z Nagana, šokovalo. Internetoví vtipálci se sice snažili tuhle ostudu zlehčit tím, že prý český manšaft prý neprohrál, nýbrž se prostě rozhodl olympiádu bojkotovat, aby upozornil na porušování lidských práv v Číně, nicméně my dobře informovaní víme, že český hokej zrovna prochází temným údolím zmaru. A že nás z něj nedostane nic než pot, krev a slzy. A nějaký nový Jágr.

Když jsme u té olympiády. Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová měla pozitivní dopingový nález a vysvětlila ho zcela famózně tím, že si prý vzala léky na srdce, které patřily jejímu dědovi. Tak jo, děkujeme za vysvětlení a chápeme, takovéhle omyly se prostě stanou. Je to něco jako osud. Jako když se přeřeknete. Třeba se chcete po ránu zeptat ženy, jestli si dá mléko do kávy a namísto toho z vás vylítne: Ty krávo blbá, tys mi zkazila celý život! S tím se prostě nedá nic dělat.

Modelka Helena Houdová oznámila na Instagramu, že bojuje s nádorem - ale že pomocí dlouhého pláče se jí ho podařilo zmenšit. Přejeme upřímně Heleně brzké uzdravení a mnoho sil do každého dalšího dne, nicméně máme v redakci za to, že některé věci je lepší řešit za pomoci doktorů.