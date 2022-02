Události Petra Nutila: Pandemický zákon, hala pro Sáblíkovou a "prdy ve skleničce"

Bezesporu zprávou nikoli týdne, ani měsíce, jako spíš posledních tří let je, že se vláda usnesla, že už na Covid kašle. Přeloženo do lidské řeči: kdo na to měl umřít, už stejně umřel, děj se vůle boží, protože lidi to už prostě po těch třech letech buď štve, nebo to stejně nedodržují. A tak se rozvolňuje. Mezi očkovanými a neočkovanými už nejsou rozdíly. Končí se i s testováním. Je docela dobrou otázkou, jestli jsou za tím fakt nějaká doložitelná data, nebo prosté vyhovění hlasu lidu. Tak či tak, teď se můžeme konečně začít tvářit úplně všichni, že Covid neexistuje, nebo to prostě není žádný problém. Inshallah. A pánbůh s námi.

Evropa může přijít o Facebook a Instagram, pohrozila americká společnost Meta v rámci sporu s EU o osobní data evropských uživatelů. Jasně že je to strašení papírovým tygrem, nemusíte se bát, že byste už neměli kam posílat fotky svých neopakovatelných obědů, večeří a záznamy svých večerních výběhů, které nás všechny ostatní tak nesmírně zajímají.

Poslanec Andrej Babiš při projednávání pandemického zákona, kdy všichni poslanci seděli v jednacím sále, bloudil sněmovnou a pokoušel se navštěvovat zrušené výbory poslanecké sněmovny. A divil se, jsa zmatený jak včele a motýle, že tam nikdo není. Samozřejmě že to nedělal jen tak, byla to reakce na to, že novináři vyšťourali, že tenhle superhrdina mikro-managementu asi jako jediný z poslanců členem žádného výboru není, a tudíž nikdo ani neví, co vlastně v tom parlamentu dělá. Aplikací mé oblíbené Occamovy břitvy by se dalo lehce dovodit, že prostě nedělá nic. A to, že si u toho dělá selfíčka, opravdu nic neznamená. Kromě toho, že tím krmí média, která jako vždy na každý špek rády skočí. A jestli to tak půjde dál, tak i tohle stvoření může být naším prezidentem.

Když jsme u toho pandemického zákona, tak je fajn poznamenat, že její novelu shodili senátoři ze stolu. Projednat jí tak bude muset znova sněmovna. Jak SPD už avizovala, bude ve Sněmovně znovu obstruovat. Tak díky, těšíme se.

A co na to Senát? „Senátoři jsou autonomní politické osobnosti a zákonu někteří z nich vytýkali především způsob jeho projednání,“ reagoval předseda STAN Vít Rakušan na to, že novelu pandemického zákona odmítli i senátoři z klubu Starostů a nezávislých. Noc, co by taky měl říkat jiného. My, dobře informovaní u nás v redakci ale víme, že tím prostě říká jen to, že třetina senátorů bude letos obhajovat své mandáty.

Strážníci v Karviné našli mrtvého vlka. A jeho nalezení nadále šetří. Chápeme, že někde chcípl pes, ale co sakra znamená chcíplej vlk?

Martina Sáblíková si vybruslila v Pekingu bronz a získala tak už svou sedmou olympijskou medaili. A to přesto, že stále ještě nedostala od slibotechny Andreje Babiše onu hypermoderní bruslařskou halu. A jak se tak nějak už obecně tuší, už jí ani nedostane.

Patrik Nacher, nezmar české politiky a poslanec za ANO, se konečně opřel ve svém videu do problému, který pálí celou zemi. Do obutí vizuálu lentilek M&M´s. Ano, opravdu. Taková odvaha se jen tak nevidí. K tomu nám Patrik řekl následující: „Když se podíváte na lentilky M&M´s, tak vidíte hnědou lentilku, která měla původně vysoké podpatky, na jehlách, teď je má nižší. Zelená původně měla kozačky a teď má nějaký normální tenisky.“ Patriku, ještě pár takových videí a naše země je před záhubou apokalyptickou politickou korektností zachráněná. Držíme palečky a posíláme redakční klíčenku.

Svět Prezident USA Joe Biden doporučil americkým občanům opustit Ukrajinu. Ne jen tak z plezíru. Rusko dál hromadí tisíce vojáků a stovky tanků na ukrajinských hranicích. My oceňujeme symbolickou cestu našeho ministra zahraničí Jana Lipavského, který se vydal na Ukrajinu podpořit tuhle zemi, která má tu smůlu, že má za hranicí Rusy. A ještě víc tleskáme za zásilku dělostřelecké munice, které Česko Ukrajině poslalo, protože ty asi bude potřebovat víc, než nějaká slova podpory. Nicméně jsou to pořád jen symbolické hry. Ukrajině by proti dobyvačným sousedům nejvíc prospělo, kdybychom jí přijali do NATO, mezi normální země, které jsou ochotny se bránit společně a taky se spolu postavit těm, kdo hranice prostě nerespektují. We stand with Ukraine.

Začali jsme s citací Karla Gotta, skončíme s třetím nálevem z mistrova odkazu. Bulvár informoval o tom, že mistrův bubeník leží s Covidem a není to dobrý. My samozřejmě přejeme panu JŽ hodně zdraví, nicméně bychom rádi dodali, že dělat clickbait z podobných věcí je prostě prasárna, sorryjako.

Česká influencerka Štěpánka Mattová, která se proslavila v USA s tím, že prodává ve sklenicích vlastní prdy, skončila v nemocnici. Asi za to může její profesionální strava. Influencerka totiž zjistila, že když dodržuje stravu bohatou na vlákninu, její plyny mají výraznější zápach. „Pamatuji si, že během dne jsem si dala až tři proteinové koktejly a obrovskou mísu fazolové polévky,“ zavzpomínala slečna Štěpánka na den předtím, než skončila v nemocnici. Tak jo, tohle jsme přesně potřebovali vědět.

Esquire informoval o tom, že průměrný Čech se dívá na porno 21 minut. Zdá se nám to v redakci dost málo, my totiž kolikrát sledujeme schůzi parlamentu i několik desítek hodin v kuse. A uspokojivý výsledek nikde.