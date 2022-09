Volby asi vyhrají nezávislí kandidáti. Levice je v předsmrtném stavu, říká pražský zastupitel

Připadá vám v časech krize přirozený odliv voličů od tradičních stran, jako jsou v koalici Spolu, směrem k populistickým a extrémnějším čili ANO nebo SPD?

Nejsem přesvědčen, že jde o odliv voličů od tradičních stran k populistickým či extrémním, ale klasické přelévání voličů mezi koalicí a opozicí. Opozici v tuto chvíli tvoří pouze strany, které lze označit za více či méně populistické, či v případě SPD extrémnější, nicméně to je spíše důsledek současného stavu zejména levice v naší zemi. Pokud by u nás nedošlo k tak zásadnímu propadu a vymazání levice, přelévání hlasů by směřoval i (nebo hlavně) k opoziční levici. Protože však volič nemá levicovou alternativu k současné převážně pravicové vládě, hledá pochopitelnou oporu v opozičních stranách. Bohužel současný stav levice je pro voliče tak nezajímavý, že ani současná situace zájem o tyto strany nevyvolává, což je z mého pohledu velká škoda. Jinak řečeno, v otázce popsaný stav není důsledkem krize, ale klasického přelévání hlasů mezi koalicí a opozicí a bohužel tedy kritického stavu levicové politiky u nás.

Myslíte si, že je lepší, když ve městě vládnou tradiční české nebo regionální strany?

Ze zkušenosti komunálního politika mohu jednoznačně říci, že nejlepší pro města a obce je, pokud je spravují především slušní a schopní lidé s vizí a schopností změnit své myšlenky v konkrétní výsledky pro občany. V takovém případě je téměř jedno, na jaké kandidátce jsou zvoleni. Podle mého názoru tedy není možné jednoznačně odpovědět, zda je lepší vláda tradičních stran či regionálních stran. Například úspěch Praha Sobě ukazuje, že i lokální či občanské sdružení může dobře fungovat i na úrovni největšího českého města.

Na čem si myslíte, že je v dnešní době nejlepší stavět svůj volební program?

Neexistuje univerzální či jediný nejlepší volební program či téma. Každá obec má své problémy a některé z nich jsou vždy specifické. Pokud bych se měl opravdu pokusit zodpovědně tuto otázku vypořádat, musel bych hovořit spíše o principech, se kterými je nejlepší ke správě své obce či města přistupovat. Zde bych zmínil zejména principy otevřenosti, aktivní snahy zapojit občany do spolurozhodování o důležitých otázkách života obce, férovost zejména ve vztahu k těm méně příjemným tématům, tedy schopnost postavit se špatnému názoru či řešení, i když je třeba populární, a komunikativnost. Ve chvíli, kdy je politik takto nastaven, je schopen si získat důvěru lidí bez ohledu na to, zda jeho řešení či vize jsou více pravicové či levicové, pokud to vůbec na komunální úrovni lze takto označit. Pevně věřím, že budování důvěry a poctivost v každodenní komunikaci s občany jsou základem všeho, a i základem každého úspěchu jakékoliv politika.

Koho předpokládáte jako celkového vítěze komunálních voleb?

Bezpochyby nezávislé kandidáty jako v každých volbách. Pokud bychom měli řešit pouze politické strany, nemyslím že dojde k zásadním změnám a posílení či oslabení jednotlivých stran. Vždy je totiž potřeba brát v potaz, že podpora na celostátní úrovni a na komunální úrovni se u jednotlivých stran liší podle struktury jejich voličstva, disciplíny, motivace jít volit apod. Pokud vezmu v potaz výsledky posledních komunálních voleb, lze očekávat zejména další propad komunistů a sociální demokracie, nicméně nepředpokládám, že kterákoliv strana zaznamená takový pozitivní posun, aby se stala překvapení a jasným vítězem voleb.

Označil byste některou stranu za proruskou?

Rád bych řekl, že nikoliv, nicméně si tím nejsem jist. Pořád ale chci věřit, že proruské postoje některých stran jsou spíše otázkou politického kalkulu a snahy získat takto naladěné volice na svou stranu. Bezpochyby existují strany, kde je počet členů se sympatiemi k Rusku větší. To ale není až tak zvláštní, protože nelze nevidět, že i část společnosti tyto sympatie chová. Možná, že ale jen prostě chci věřit, že to není tak špatné, jak to může vypadat.

Co by podle vás teoreticky přineslo zvolení ANO a SPD, potažmo i KSČM, při příštích volbách do Poslanecké sněmovny?

Bezpochyby změnu premiéra a ministrů. Z této otázky se pokusím trochu utéct a nebudu hodnotit možné změny v hospodářské politice, zahraniční politice apod. To si ostatně asi většina čtenářů umí představit. Podle mého názoru by zvolení přineslo dokonání obratu v naší politice z poslední dekády a rozbití systému tradičních stran. Nepřepokládám, že by taková vláda nějak výrazně posunula naši zemi kupředu či zpět, nesdílím nadšení ani katastrofické scénáře. Určitě by přinesla další zhoršení politické kultury v této zemi, protože osobní střety by dále gradovaly a je potřeba říct, že nahrazení diskuse o věcném obsahu politiku, například zda mít vyšší či nižší daně, osobními spory a přestřelkami je bohužel smutným důsledkem změn v poslední dekádě. Bohužel je to ale začarovaný kruh, protože i současná pravice často podléhá nejen dogmatismu, ale také populismu (byť populismu „pro lepší lidi“) a cestu ven zpět k odpovědné politice založené na střetu myšlenek, jak nejlépe řídit stát, bohužel nevidím, a to bez ohledu na to, kdo další volby vyhraje. I zde je bohužel největší tragédií předsmrtný stav naší levice a tím pádem nevyhnutelná nutnost vést politiku nikoliv na základě názorů, ale boje proti populismu a extrémismu, kdy se ovšem populismu a extrémismu dopouští obě strany, byť ne se stejnou intenzitou.