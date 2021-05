Nejsem vlastizrádce, na Babiše podávám žalobu, říká Zdechovský. Politici vyhlásili boj výhrůžkám

Jeho výrok ovlivnil chod celé rodiny Tomáše Zdechovského. Poté, co premiér Andrej Babiš označil politiky za vlastizrádce, čelil lidovecký europoslanec s blízkými výhrůžkám smrti. Ministerský předseda totiž tvrdil, že s Mikulášem Peksou poškodili zájmy České republiky.

„Když panu premiérovi vyhrožoval nedávno pachatel, jehož policie už zajistila, že zastřelí jeho s celou rodinou, tak plně schvaluji, že dotyčného čeká trest. Ovšem i za označení vlastizrádce musí ministerský předseda rovněž nést odpovědnost. Netuším, zda si vůbec uvědomuje, jak obvinění z vlastizrady je závažné. Po Babišově výroku jsme byli vystaveni možná většímu tlaku než jeho rodina. Zákony platí pro každého, díky jeho rétorice jsme byli všichni v ohrožení života.“

Kriminalisté každý případ vyhodnocují individuálně

Místopředseda volebního štábu koalice SPOLU složené z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL je přesvědčený, že se žalobou uspěje. „Najal jsem si advokátní kancelář, která podobné spory neprohrává. Pan Babiš zmínku o vlastizrádcích neřekl na půdě Sněmovny, a tak nemůže být o poslanecké imunitě ani řeč. Vysouzenou částku poukáži na onkologicky nemocné děti,“ má už jasno.

Zdechovského trestní oznámení na premiéra Babiše přichází v době, kdy samotní politici čelí výhrůžkám smrti či vulgárním nadávkám od anonymů. „Bojuji proti proruským trollům, mám od nich opravdu nechutné a výhrůžné dopisy. Píší mně odporné zprávy, dostávám od nich šílené e-maily, haní mě na sociálních platformách,“ napsala pro EuroZprávy.cz I. místopředsedkyně Poslaneckého klubu za ODS a starostka Městské části Praha 2 Jana Černochová, která je v metropoli dvojkou na kandidátce SPOLU do nadcházejících parlamentních voleb. V době, kdy likvidovala v městské části herny, například obdržela v obálce dokonce nábojnici. Političce občas anonym hrozí, že jí uřízne hlavu.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová-Adamová, lídryně pražské kandidátky SPOLU, nedávno v rozhovoru pro Hospodářské noviny přiznala, že hrozby chodí všem poslancům. „Jen k ženám jsou lidé agresivnější a jejich výhrůžky jsou více sexistické. Nedávno jsme si s kolegyněmi řekly, že už toho máme dost, obrátily jsme se na policii a minulý týden jsme podaly dvě trestní oznámení, další budou zřejmě následovat,“ uvedla Pekarová Adamová, která na Twitter vyvěsila nejčerstvější urážky na její adresu. „Chcípni euro kurvo, ať žije Rusko, ty jedna děvko.“ Z političek kromě šéfky TOP O9 a Jany Černochové jsou vystaveny tlaku například I. místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, anebo poslankyně za TOP 09 Helena Langšádlová.

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) každý případ vyhodnocuje individuálně. „Pokud je věc ve věcné příslušnosti našeho útvaru (NCOZ), tak se jí samozřejmě zabýváme. Zpravidla ale nesdělujeme, zda se nějakou konkrétní věcí zabýváme či ji naopak neřešíme. Proto podrobnosti k našim postupům z taktických důvodů zveřejnit nemůžeme,“ říká pro EuroZprávy.cz mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Sám ale uvádí kauzy, které útvar NCOZ v minulosti řešil. „Jednalo se o vyhrožování členům vlády či členovi Ústředního krizového štábu.“

Kriminalisté podle Ibeheje podali například v lednu návrh na obžalobu na dvaašedesátiletého muže pro spáchání trestného činu vyhrožováním teroristickým trestným činem. „Podle závěrů vyšetřování tato osoba koncem října 2020 umístila pod smyšleným profilem na sociální síť Facebook v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem výhrůžku všem policistům a členovi vlády, že pokud od následujícího dne nebudou otevřeny všechny restaurace a bary, vjede kamionem do lidí, které usmrtí stejným způsobem jako Olga Hepnarová v roce 1973,“ praví mluvčí. Trestní stíhání obviněné osoby probíhá na svobodě. „V případě pravomocného rozsudku hrozí trest odnětí svobody od pěti do patnácti let. Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby byl na konci ledna předán na Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ dodává plukovník Ibehej.

Výhrůžky zachvátily celé politické spektrum, týkají se všech. Na sociálních sítích, jak zjistily EuroZprávy.cz, lidí hrozí členům vlády postavením ke zdi a zastřelením, premiéra Babiše chtějí zabít a „hodit sviním“. Někteří uživatelé zase píší, že by ministerský předseda měl společně s vicepremiérem Janem Hamáčkem veřejně viset „tak jako to udělali Italové Ducemu.“ Nechutné texty, které nejdou ani citovat, si ale čtou i opoziční představitelé. Politici se shodují, že nejvíce je vyleká, když anonym do hrozby zahrne jejich rodinu či dokonce malé děti.

Kromě trestu by měl pachatel uhradit i advokáta

V uplynulém pracovním týdnu právě dopis podobného znění našel v poště europoslanec Tomáš Zdechovský. Pisatel mu kvůli kauze Agrofertu a čerpání z evropských dotací vyhrožoval, že svým dětem půjde objednat pohřeb. „Zmíněný text je už opravdu za hranou a může ho napsat jen opravdový ubožák a kretén. Pokaždé, když dostanu výhrůžku, obracím se na policejní oddělení Odboru pro extremismus a terorismus. Musím říci, že jeho kriminalisté jsou velice úspěšní, a proto jsem rád, že už jsou na stopě člověku, jestli se tak vůbec dá nazvat, který si přeje pohřeb mých dětí.“

Jeden z nejvlivnějších Čechů v Bruselu podal trestní oznámení i na pachatele, který poté, co premiér Babiš jej a Peksu označil za vlastizrádce, hrozil celé rodině Tomáše Zdechovského smrtí. „Nikdo si neumí představit, co jsme prožívali. Máme čtyři děti, a tak je logické, jak se o ně bojíme. Proto jsme museli ohledně bezpečnosti přestavět celý dům, vyměnit dveře, zcela změnit rodinný harmonogram a já jsem musel na doporučení policie dokonce nosit neprůstřelnou vestu. Od pachatele budu požadovat finanční náhradu, která jde do jednoho milionu korun.“

Krizový manažer upozorňuje, co všechny odhalené anonymy čeká. „Od každého po dopadení budu žádat finanční kompenzaci a zaplacení nákladů na advokáta. Všem, kteří plánují, že mně zase budou vyhrožovat, bych rád vzkázal, že mě zastupuje Ronald Němec, který je jedním z nejdražších advokátů v zemi a hlavně je i velký odborník. Rovněž budu požadovat úhradu za najmutí ochranné služby, na kterou se obracím, když mně není přidělena policií.“ Místopředseda KDU-ČSL měl už možnost se s lidmi, kteří píši politikům nechutné texty, u soudu setkat. „Když sedí na lavici obžalovaných, už nejsou takovými hrdiny, jako na sociálních sítích. Mlčí a jen se třesou. Nejdříve mají pocit, že je policie nemůže dopadnout, a pak se změní v trosky. Je mně líto jejich rodin, že se za ně musejí stydět.“

Člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) tvrdí, že je nejvyšší čas, aby policie, soudy i společnost začaly vyhrožování politikům a jejich rodinám brát vážně. „Bohužel v minulosti se výhrůžky podceňovaly, příliš se neřešily, a proto máme nyní extrémní nárůst hrozeb. Každá výhrůžka je nechutná, ale když se týká dětí a žen, tak se jedná o varovný signál, který se musí neodkladně řešit. Je rovněž nepřípustné, aby političky čelily nechutným sexistickým vulgaritám.“

Zdechovský urážkám a pomluvám společně s kolegy vyhlásil boj. Například letos v únoru vyhrál spor s předsedou SPD Tomiem Okamurou, který o něm a bývalém lidoveckém europoslanci Pavlu Svobodovi na sociálních sítích v roce 2017 tvrdil, že hlasovali pro uvalení sankcí na Českou republiku kvůli nepřijetí migrantům. Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že se musí oběma omluvit. „Bylo prokázáno, že toto tvrzení pravdivé nebylo. Žalovaný (Okamura) je osobou veřejně známou, je předsedou strany a řada lidí mu věří do posledního slova. Proto také tomu, co uvedl, veřejnost uvěřila,“ konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dagmar Stamidisová. Podle rozsudku má omluvu pronést na jednání Sněmovny a vyvěsit ji na svém facebookovém profilu. Verdikt zatím není pravomocný.

Mediální analytik a expert na politický marketing se domnívá, že paradoxně nenávist v lidech podněcují někteří samotní politici. „A budu konkrétní. Jedná se zejména o Andreje Babiše a Tomia Okamuru. Oba jsou zakomplexovaní, nemají žádný program, a tak jejich jedinou náplní je šířit nenávist,“ míní Tomáš Zdechovský.