Nejtěžší bylo zbořit stereotyp, že pojištění nemůže být online, říká zakladatel Mutumutu

Můžete prosím na úvod, pro ty, co produkt Mutumutu neznají, představit stručně princip jeho fungování?

Mutumutu je životní pojištění, které se sjednává online a je navržené tak, aby bylo lidské, bylo na pár stránkách a bez tuny výjimek a výmluv proč neplnit. Vedle filozofie být co nejjednodušší, transparentní a poctiví ale děláme i to, že za zdravý životní styl klientům vracíme peníze. Takže pokud nezanedbávají prohlídky u doktora, nekouří a sportují, dostanou zpátky až 30 % z ceny pojistky. K sbírání těchto údajů slouží mobilní aplikace Mutumutu, která je zároveň navržená tak, aby je k zdravému životnímu stylu a finanční odměně motivovala.

Věděl jste například, že stačí 90 minut běhu týdně a snížíte šanci na kardiovaskulární onemocnění o 40 %? Pohyb pomáhá v krátkém čase významnou měrou i proti stresu a psychickým chorobám. Především pomáhá k psychické pohodě, která je klíčem pro spokojenost a užívání si života.

O jak ojedinělý koncept se jedná?

Ve světě se už pár podobných služeb najde, třeba ve Velké Británii se docela daří pojištění s názvem Vitality. V Česku byste ale obdobu Mutumutu zatím hledali marně, byť za ty dva roky už se některé pojišťovny stačily v některých ohledech námi inspirovat.

Kde se vzala myšlenka na jeho vznik?

Nápad vytvořit Mutumutu jsem dostal v Creative Docku, kde jsem pracoval na tvorbě inovací pro externí klienty. Coby bývalý pojišťovák jsem se tam podílel na vývoji nového povinného ručení. Uvědomil jsem si, že díky novým technologiím je možné nabídnout alternativu ke zkostnatělému pojišťovnictví, které v mnohém usnulo v devadesátkých a které má mezi lidmi tak pošramocenou pověst. Nápad vytvořit čistě online životní pojištění, které by odměňovalo za zdravý životní styl se šéfovi Creative Docku líbil. Když jsme si pak pročítali studie o pozitivních efektech sportu na lidský život, všechno do sebe zapadlo, a tak jsme se vrhli do budování životního pojištění, které věřím že prošlapává celému oboru a hlavně spotřebitelům cestu ke kvalitním a poctivým pojistným produktům.

Jak těžká byla samotná realizace, tedy od prvotní myšlenky až po samotný finální produkt nabídnutý zákazníkům? V čem se skrývaly největší problémy?

Nejtěžší bylo zbořit stereotyp toho, že pojištění nemůže být online. Všichni byli zvyklí takové věci řešit s pojišťovacím poradcem, protože obyčejný smrtelník se v produktech a smlouvách nemůže vyznat. Životní pojištění, jak ho stále mnozí znají, mívá klidně i 80 stran napsaných malinkatým písmem. V našich průzkumech jsme zjistili, že mnohdy ani sami poradci nerozumí produktům, které nabízejí. Nikomu nedocházelo, že to jde od píky změnit a podmínky životního pojištění dostat jako my na pouhých 6 stránek, a to normálně velkým písmem a bez právnické hantýrky.

Mutumutu má za sebou více než dva roky fungování. Kam se za tu dobu posunulo a co považujete za největší úspěchy?

Mně přijde, že to muselo být mnohem víc let, než jen dva, stalo se toho totiž tolik! To je výhoda budování zbrusu nové služby, jakou je Mutumutu. Za cca 2 roky jsme se posunuli z pouhé myšlenky k silné záštitě Société Générale, tým se rozšířil na skoro padesát kolegů, v posledních měsících jsme byli vidět v televizních reklamách a připravuje se expanze do Francie a testuje se Německo, Polsko a Itálie. Z čeho mám ale největší radost, jsou dopisy našich klientů, kteří nám děkují za dodání motivace dostat se do formy, že jim Mutumutu v pozitivním smyslu změnilo život. Koho by před dvěma lety napadlo, že něco takového životní pojištění dokáže! Pozitivní zpětná vazba je tedy největší úspěch, bez kterého by nemělo smysl pokračovat.

Poslední rok se po celém světě nesl v duchu pandemie a boje s koronavirem. Jak vaši společnost tato událost ovlivnila z pohledu klientely?

V první fázi epidemie, kdy byl strach lidí z koronaviru nejintenzivnější a mediální pokrytí tématu nejsilnější, zájem o sjednání životního pojištění raketově vzrostl. Poptávka nám prakticky přes noc narostla v řádu stovek procent, lidé nám volali a psali – zajímali se, jestli naše životní pojištění kryje koronavirus a uzavírali pojistky. To trvalo ale jen pár týdnů, pak vlna opadla a začali jsme vnímat negativní důsledky. Lidé byli v karanténách a začali být s penězi opatrnější. Postupem času se ale vše zase vrátilo do normálu, takže výsledky nakonec nebyly ani výrazně nad nebo pod našimi cíli. V současnosti už koronakrizi nepociťujeme, v posledních měsících se nám dokonce dařilo lámat rekordy v počtech nově uzavřených smluv. Jinak koronakrize nás ovlivnila i v mnohých dalších spíš praktických směrech: nabírali jsme nové pracovníky, aniž bychom je fyzicky viděli, dokážeme připravovat expanzi bez služebních cest… Prostě jsme se museli rychle přizpůsobit a přechod na čistě digitální způsob práce nám nakonec celkem vyhovuje.

Promítl se covid-19 do nabídky pojištění či do pojišťovacího oboru obecně?

My jsme vyšli vstříc zdravotníkům, kterým jsme nabízeli pojištění bezplatně. Všiml jsem si, že jsme pak nebyli jediní, kdo takto zdravotníky podpořil.

Co se obecného dopadu pandemie na pojišťovnictví týče, už loni jsem upozorňoval na to, že pojišťovnám zbyde díky nižšímu počtu pojistných událostí více peněz, ale může je začít trápit propad v nově uzavřených pojistkách. Přeci jenom poradci a agenti nemohli část roku prodávat a stále to mají v souvislosti s omezováním mezilidských kontaktů složité.

Jedním z pojištění, které nabízíte, je i Pojištění pracovní neschopnosti. Jak s ním zahýbala koronavirová krize? Stoupnul například počet vyplácených klientů, nebo se zvýšil o tento typ pojistky zájem?

Za minulý rok jsme zaznamenali meziroční nárůst pojistného plnění o necelých 10 %. Akutní onemocnění Covidem-19 jsme v příčinách plnění neměli, na to má nemoc většinou krátké trvání. Samozřejmě je otázkou, zda koronavirus nemohl být příčinou jiných souvisejících diagnóz, které člověka vyřadí “z provozu” na delší dobu. O podobných situacích se v souvislosti s tzv. long covidem mluví čím dál tím častěji. Řešili jsme konkrétní případy, kdy covid způsobil dlouhodobou pracovní neschopnost sekundárně v podobě psychických nemocí. Z našich průzkumů navíc víme, že lidé v pandemii tloustnou, pijí více alkoholu, více kouří, méně dodržují zdravotní prevenci a obecně se jim snižuje úroveň zdravého životního stylu. Pandemie by nás tedy mohla dohánět až s odstupem.

Jak jsem říkal, zájem raketově vzrostl s vypuknutím pandemie a pak se zase ustálil a dnes bych neřekl, že by měl covid na počet nově uzavřených pojistek vliv.

Mutumutu nabízí výhody lidem, kteří žijí zdravě. Jakým způsobem ale kontrolujete, jestli se tak klienti opravdu chovají?

Pohyb se dá celkem spolehlivě měřit na krokoměru v telefonu nebo chytrých hodinkách. Teď v době pandemie, kdy jsou zavřená sportoviště, odměňujeme i za domácí cvičení. Tam se spoléháme na čestné skautské, že klienti doopravdy cvičí. Stejně to je s kouřením, kde nemáme a vlastně zatím ani nepotřebujeme prověřovat, jestli si klient v poslední době doopravdy nezapálil. Část odměny prostě vyplývá ze vzájemné důvěry a zatím se nesetkáváme s tím, že by ji někdo horlivě zneužíval.

Jak dodržování zásad zdravého životního stylu ovlivnila pandemie, když jsou dlouhodobě zavřená například fitness centra, bazény, posilovny…

Je to samozřejmě frustrující. Pospíchali jsme, abychom do naší aplikace zahrnuli do odměňovaných aktivit kromě kola, běhu a chůze taky indoor sporty, které chtěla spousta stávajících i potenciálních klientů. Navržené je to tak, že přijdete na sportoviště, které je zaevidované ve Foursquare mapách, a Mutumutu vám spočítá čas, který tam trávíte. Bohužel, jen co jsme loni v září tuto možnost spustili, vláda sportoviště zavřela. Dočasně tedy odměňuje klienty i za cvičení doma. Všichni se ale už nemůžeme dočkat, až bude dovolené si jít zaplavat nebo zahrát kolektivní sport, jak byla spousta lidí zvyklá.

Zvyšuje se počet lidí, kterým na zdravém životním stylu záleží?

To nedokážu s jistotou říct. Můj osobní názor a dojem je, že ano. Myslím, že si všichni všímáme, že za posledních deset patnáct let přibyl počet běžců v ulicích, lidé si dávají větší pozor na to, co jedí, zkrátka si společnost mnohem více uvědomuje zásady zdravého životního stylu a jeho pozitivní dopady. Zájem o Mutumutu tento trend potvrzuje. Každopádně co dokážu s říct s jistotou je, že přes léto naši pojištěnci lámali rekordy v kilometrech ujetých na kole.

Chystá Mutumutu v nadcházejících měsících nějaké novinky pro stávající či nové klienty? Či například zahraniční expanze?

Znovu jsme pro nové klienty prodloužili výzvu vysportovat si chytré hodinky, která se velmi osvědčila. Náš záměr je Mutumutu gamifikovat, takže v pořádání výzev pro stávající i nové klienty hodláme pokračovat.

Zahraniční expanze je v plném proudu, pokračují přípravy na spuštění Mutumutu ve Francii a provádíme testování v Itálii, Německu a Polsku.