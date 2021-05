Některé španělské regiony se od neděle obávají chaosu v koronavirových opatření

Španělská vláda nicméně přijala mimořádný dekret, který bude platit od neděle a který zkracuje odvolací proces v případě takových omezení přijatých vedeními regionů na nejvýše dva týdny. Informují o tom místní média.

Španělská vláda během pandemie nevyslyšela volání opozice a některých autonomních oblastí po změně legislativy tak, aby vedení regionů mohla bez souhlasu soudů omezit některá práva (zejména volný pohyb lidí) s cílem zamezit šíření epidemie. Vláda tvrdí, že současná legislativa je dostačující proto, aby autonomní vlády zvládly epidemii i bez výjimečného stavu.

Deník El País nicméně připomněl zmatky, které vznikaly loni od června do října, tedy od skončení prvního nouzového stavu do vyhlášení druhého. Nejvyšší soudy jednotlivých regionů mnohdy rozhodly protichůdně, takže Španělé měli chaos v tom, co regionální vlády mohou a nemohou omezit.

Nyní chce španělská vláda alespoň zmírnit zmatky mimořádným dekretem, který zkracuje lhůty jednotlivých subjektů (soudů i stěžovatelů) v odvolacím řízení v těchto případech a poslední slovo dává španělskému nejvyššímu soudu. Dekret nicméně vyvolal překvapení u samotných soudců nejvyššího soudu, kteří se jeho obsah dozvěděli až tuto středu.

Španělská vláda odmítá prodloužení nouzového stavu mimo jiné proto, že se podle ní zrychluje očkování proti covidu-19. Nejméně jednu dávky vakcíny proti covidu-19 dostalo ve Španělsku asi 27 procent z jeho 47 milionů obyvatel. Vláda také počítá se zlepšováním epidemické situace. V celé zemi se za deset dní snížil počet nových nákaz na 100.000 obyvatel z 235 na 205, nicméně mezi regiony jsou velké rozdíly, nejhorší situace je v Baskicku (v přepočtu 478 nových nákaz) a nejlepší ve Valencii (42).

Zatím není jasné, jaká pravidla stran omezení pohybu osob budou v jednotlivých regionech od příštího týdne platit. Zatímco například katalánská vláda už oznámila, že nepočítá s prodloužením nočního zákazu vycházení ani s omezením cestování mezi provinciemi, vedení Baleár ve středu schválilo, že ponechá v platnosti do 23. května zákaz vycházení od 23 hodin do šesti ráno, omezení shromažďování lidí na veřejnosti i kontroly testů na koronavirus v přístavech a na letištích. Vláda Baleárských ostrovů, které patří k regionům s nejlepší epidemickou situací, už požádala nejvyšší soud tohoto regionu o potvrzení svého rozhodnutí.

Například vláda Baskicka, kde je nyní epidemická situace v Španělsku nejhorší, uvedla, že bude přijímat jen taková omezení, která mají "oporu v zákoně", protože nechce riskovat, že soudy opatření zamítnou. Příslušný dekret má baskická vláda vydat v pátek.