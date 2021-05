Němci postupový mečbol nepotvrdili. Kazachstánci poprvé vyhráli za tři body

V úvodním dějství mezi Kazachstánem a Německem to spíše vypadalo, jako kdyby obě mužstva chtěla vyhrát na to, kdo trefí víc do brankové konstrukce. Ze všeho nejdříve se to povedlo Stěpaněnkovi, stejným způsobem na to odpověděl Jonas Müller. Další Němec Rieder pak trefil pro změnu brankový oblouk. Nadějnou příležitost k tomu, aby Kazachstán jako první otevřel skóre, měl Ševčenko, jenže ten si své zakončení nedokázal dobře načasovat. Přestože pak naši západní sousedé byli čím dál více aktivnější a měli více ze hry, kazašského brankáře Bojarkina překonat nedokázali.

Až ve 27. minutě se nakonec změnil poprvé bezbrankový stav. Tehdy se totiž po rychlém protiútoku představil svou tvrdou ránou Šin, proti které neměl gólman Niederberger žádnou šanci, 1:0 pro Kazachstán. Tato situace Němce zdravě naštvala a zvýšili tak obrátky, což tak vedlo k vyrovnání, o které se zasloužil Kühnhackl. Němcům se pak podařilo sice duel otočit, ovšem Plachtovo přesné zakončení muselo být odvoláno kvůli předešlému ofsajdu. Za chvíli v přesilovce se to přeci jenom favorizovanému celku povedlo, když se trefil Eisenschmid. Tehdy už kazachstánská trenérská výzva úspěšná nebyla.

Na Kazachstáncích nebylo znát, že hrají už třetí zápas během čtyř dnů a krátce po příchodu na kluziště z druhé přestávky vyrovnali na 2:2. A to díky Starčenkovi, jenž proměnil trestné střílení nařízené po Müllerově zákroku na Akolzina. Pět minut před sirénou byl blízko k otočení skóre Petuchov, Kazachstán se z vítězné branky radoval o minutu později, kdy proměnil svůj brejk Akolzin. Němci pak sice sáhli k až dvouminutové hře bez brankáře, ale ani to jim nepřineslo kýžené ovoce.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (26.5.2021):

SKUPINA B

Kazachstán - Německo 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 27. Šin (Stěpaněnko, Šalapov), 41. Starčenko z trest. střílení, 56. Akolzin (Makljukov) - 30. Kühnhackl (Rieder, Holzer), 35. Eisenschmid (Loibl, Seider)