Německá média mají jasno. Příštím trenérem Bayernu Mnichov bude Nagelsmann

Není rozhodně žádným tajemstvím, že o talentovaného trenéra Nagelsmanna, jemuž se před rokem podařilo s Lipskem coby nejmladší trenér postoupit až do semifinále Ligy mistrů, měl zájem nejeden elitní evropský klub. Nakonec podle všeho zůstane v Německu a přijde do Bayernu Mnichov. „Bayern a Nagelsmann se dohodli!“ hlásil během pondělního odpoledne server deníku Bild.

Kouč Nagelsmann má však u dosavadního zaměstnavatele RB Lipsko smlouvu platnou až do léta roku 2023. K tomu ovšem německý sportovní server Kicker uvedl, že podle zákulisních informací už Nagelsmann požádal klubové vedení o rozvázání tohoto kontraktu. V této souvislosti se dá čekat finanční kompenzace od Bayernu. Ten by měl kvůli tomuto předčasnému rozvázání smlouvy Lipsku zaplatit dvacet až třicet milionů eur (v přepočtu zhruba 774 milionů korun).

A jak se na fotbalovou scénu dostal takto mladý trenér? Může za to především to, že Nagelsmann musel svou hráčskou kariéru předčasně ukončit kvůli zraněním kolene. Jako poprvé se na trenérskou lavičku dostal po boku Thomase Tuchela v Ausburgu a to v roce 2007. Úspěchy si coby hlavní kouč začal zapisovat u „devatenáctky“ Hoffenheimu, se kterou se mu povedlo získat dorostenecký titul a netrvalo to tak dlouho a přesunul se k A-týmu. Ten se tehdy nacházel v sestupovém pásmu a nakonec ho tehdy osmadvacetiletý stratég dokázal v Bundeslize udržet. Kromě toho ho pak v následujících letech hned dvakrát dokázal dovést do milionářské Ligy mistrů.

Není bez zajímavosti, že Nagelsmann používá ty nejmodernější prvky v trénincích. Během nich využívá třeba drony nebo také obří plátno, na kterém v přímém přenosu ukazuje svým svěřencům jejich chyby. A výsledek se dostavuje rychle. Kromě toho je znám tím, že během zápasu vydává u postranní čáry své emoce najevo, v zákulisí je pak ke všem přístupný. Se samotnými hráči si tyká.

Na lavičku Lipska se Nagelsmann objevil poprvé předloni, přičemž se s ním pak v Bundeslize nakonec umístil na třetí příčce a jak už bylo výše zmíněno, v Lize mistrů s ním došel mezi nejlepší čtyřku.

Teď bude chtít své kvality prokázat v největším německém klubu a navázat v něm na úspěchy Hansiho Flicka, který s Bayernem vyhrál nejen Ligu mistrů, ale i německou ligu, německý pohár i superpohár a triumfoval s ním také na klubovém světovém šampionátu.