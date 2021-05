Německo chce očkovat děti proti koronaviru nejpozději v srpnu

Německo plánuje děti od 12 let očkovat proti nemoci covid-19 nejpozději od srpna. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn v rozhovoru s deníkem Bild řekl, že kvůli tomu je nezbytné rezervovat pro děti očkovací látku od společností Pfizer/BioNTech. Tento preparát by ještě do konce května mohl získat souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) pro očkování dětí ve věku 12 až 15 let.