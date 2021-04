Německo o výhodách pro očkované rozhodne možná už příští týden

Německo s účinností od neděle 2. května přeřadí Českou republiku na epidemickém seznamu z vysoce rizikových států do mírnější kategorie "pouze" rizikových zemí. Dnes to oznámil Institut Roberta Kocha, který seznam spravuje. Zásadní změny pro cestování mezi Německem a Českem to ale nepřinese.