Německo od neděle nebude považovat ČR za epidemicky rizikovou zemi

Téměř dvě třetiny českých zaměstnanců by byly ochotny se naočkovat proti covid-19, pokud by to bylo nutné kvůli jejich práci. Více než třetina pak věří, že díky očkování bude mít více pracovních příležitostí. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad.