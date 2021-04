Německo zruší prioritu při očkování v červnu, oznámila Merkelová

Postupné zvyšování proočkovanosti rizikových skupin a navyšování dodávek vakcín umožní podle Merkelové v červnu skončit s prioritní imunizací. "Očkovat se tak bude moci nechat každý. Neznamená to ale, že každý hned v červnu přijde na řadu, bude ale moci žádat o termín," řekla kancléřka.

Po všeobecném nedostatku vakcín se situace s dodávkami začíná zlepšovat a Německo ve druhém čtvrtletí očekává 80 milionů dávek, které z velké části budou od sdružení Pfizer/BioNTech. Tohoto výrobce Merkelová označila za spolehlivého partnera.

Merkelová novináře informovala, že německé ministerstvo zdravotnictví pracuje na digitálním certifikátu, který bude využit i pro plánovaný evropský očkovací pas. Uvedla, že tématem dnešního jednání byly i výhody pro očkované, protože podle německého Institutu Roberta Kocha (RKI) lidé dva týdny po ukončeném očkování nepředstavují riziko šíření nákazy. V budoucnu proto od očkovaných nebude vyžadován test ani karanténa. Přesná podoba opatření ale musí být ještě projednána, dodala kancléřka.

Berlínský primátor Michael Müller, který se tiskové konference s Merkelovou zúčastnil spolu s bavorským premiérem Markusem Söderem, žádá co nejrychlejší vyřešení statusu očkovaných. "RKI předložil jasné hodnocení," řekl Müller, který by chtěl dohodu v květnu.

Söder řekl, že otázka práv pro očkované je velice kontroverzní téma a že souhlasí s postojem spolkové vlády. "Stanovisko RKI je třeba respektovat. Pokud by očkovaní museli nadále předkládat testy při vstupu do Německa, bylo by to absurdní a nepochopitelné," řekl. Usnadnění života pro očkované by navíc podle něj zapůsobilo jako signál, že nechat si aplikovat vakcínu se vyplatí.