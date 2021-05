Němečtí lékaři kritizují v souvislosti s očkováním byrokracii a nejistotu dodávek

"Stabilní dodávky jsou prakticky jen od společností BioNTech/Pfizer, u ostatních výrobců chybí jistota," řekl Hofmeister. Ten poukázal na to, že hlavním problémem není nedostatek vakcín, ale předvídatelnost v zásobování. "Vakcín je sice stále málo, ale my nemáme jistotu, zda dorazí vůbec to, co jsme si objednali," řekl.

Za velkou komplikaci Hofmeister označil to, když se snižují počty dodávaných vakcín až na poslední chvíli. "Ordinace pak musí obvolávat objednané a rušit termíny. To stojí čas a nervy," dodal.

Praktičtí lékaři jsou přitom vedle očkovacích center pilířem imunizace 83milionového Německa. Podle údajů Institutu Roberta Kocha (RKI), který je úřadem pro prevenci a potírání chorob, bylo v zemi aplikováno přes 40 milionů dávek. Z této sumy připadá každá čtvrtá vakcína na ordinace praktiků, kteří se přitom ve větší míře do imunizace zapojili až v dubnu.

Kritikou nešetřil ani Thomas Kriedel, který je členem představenstva KBV. "Nechte praktiky očkovat a osvoboďte je od byrokracie," řekl. Lékaři podle Kriedela tráví příliš mnoho času vyplňováním údajů o očkování, které musí zadávat několikrát, neboť vyplňují data do různých systémů a také do papírového očkovacího průkazu.

Kriedel se obává, že se byrokratická zátěž ještě zvýší po zavedení evropského očkovacího pasu, jehož platnost bude na rozdíl od německého očkovacího průkazu omezena jen na území Evropské unie. Kritizoval také to, že evropský pas bude sloužit jen pro cestování a pro využívání služeb, zatímco německý průkaz, který má celosvětovou platnost podle standardů Světové zdravotnické organizace (WHO), slouží jako lékařský dokument a zaznamenává i další očkování.

Výhrady měl na dnešní tiskové konferenci i šéf KBV Andreas Gassen, který označil za chybu, že Evropská unie nedokázala zajistit vakcíny dříve a ve větším počtu. Očkovací kampaň nicméně označil za úspěšnou, neboť data z Německa a dalších unijních zemí jasně ukazují, že očkování funguje. "Očkování je jediná cesta z pandemie," dodal.