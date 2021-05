Nestátní muzea a galerie mohou stát žádat o náhradu až 80 procent nákladů

Od pondělí 10. května se otevřou muzea, galerie a památky i ve zbylých krajích České republiky, kde dosud nebyly přístupné veřejnosti. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger. První výraznější rozvolňování v kultuře by podle něj mohlo nastat od 24. května. Po večerním setkání se zástupci kulturních organizací ministr kultury Lubomír Zaorálek ČTK sdělil, že venkovní akce s účastí až 700 sedících diváků a vnitřní akce s účastí až 400 diváků by se mohly konat už od 17. května. "Pokud to v pondělí schválí vláda," doplnil.