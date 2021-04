Netanjahu chce uspořádat referendum o příštím premiérovi Izraele

Netanjahuova strana Likud získala ve volbách 30 z celkem 120 křesel v Knesetu, dlouholetý premiér má teď mandát k sestavení vlády do 4. května.

"Potřebujeme rychlé referendum, abychom se dostali z politické slepé uličky. (...) Nechme voliče rozhodnout, kdo bude jejich příštím premiérem," uvedl Netanjahu.

Podle odborníků oslovených agenturou AFP by referendum mohlo Netanjahuovi umožnit setrvat u moci, ale stejně tak by mohlo vést jen k dalšímu patu.V každém případě by sice voliči rozhodli o osobě předsedy vlády, nijak by ale nezměnili výsledky voleb, počty mandátů a koaliční potenciál jednotlivých stran, připomíná The Times of Israel. Pro změnu zákona o přímé volbě premiéra Netanjahu potřebuje 61 hlasů, ale ty by mu stačily i pro sestavení vlády. V dosavadním vyjednávání má ale zatím podporu jen 59 členů Knesetu.

V minulosti byly v Izraeli již tři přímé volby premiéra, naposledy v roce 2001. Ariel Sharon z Likudu tehdy jen těsně zvítězil nad Ehudem Barakem. "Nepřiměřená moc malých stran způsobila, že vláda pracovala v neustálém strachu z předčasných voleb," domnívají se Assaf Shapira a Amir Fuchs z výzkumného centra Israel Democracy Institute.

Předčasné volby se v Izraeli konaly v březnu a nepřinesly výsledek, který by kterémukoli z politiků umožnil sestavit většinový kabinet. Prezident Reuven Rivlin 6. dubna sestavením nové vlády pověřil Netanjahua. Má na to 28 dnů s možností dvoutýdenního prodloužení. V případě neúspěchu může prezident pověřit jiného politika nebo může úkol vybrat kandidáta předat parlamentu.