Netanjahu pravděpodobně kabinetu předloží návrh na klid zbraní

Příměří mezi Izraelem a palestinským Hamásem, jejichž nynější ozbrojený střet trvá od 10. května, by mohlo začít platit v pátek. Napsal to list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje, které o klidu zbraní jednají. Podle nejnovějšího průzkumu si více než dvě třetiny Izraelců myslí, že příměří by zatím nemělo být vyjednáno.