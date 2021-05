Svět nemá vyhráno. Neúspěšný boj Indie s virem vyvolává obavy

Trosky nekontrolovaně sestupující čínské rakety Dlouhý pochod 5B dopadly dnes ve 4:24 SELČ do Indického oceánu západně od souostroví Maledivy. Podle agentury Reuters to dnes oznámila čínská státní média, podle nichž většina stroje shořela při vstupu do atmosféry. Zatím nejsou zprávy o tom, že by trosky rakety dopadly do obydlených oblastí.