Nevyžadovat negatvní test tři týdny po první dávce je podle experta odvážné

Upozornil na to, že podle dosavadních studií je riziko přenosu nemoci covid-19 snížené po první dávce vakcíny jen o 35 až 50 procent, nejde tak o záruku bezinfekčnosti. Naopak prodloužení bezinfekčnosti u lidí, kteří nemoc prodělali, z dosavadních 90 na 180 dní, je na základě dosavadních informací na místě, řekl dnes ČTK Hajdúch.

"Je to odvážné, není proto dost důkazů, že by to podstatným způsobem snížilo pravděpodobnost přenosu této nemoci. První dávka vakcíny vás velmi dobře chrání proti závažnému průběhu onemocnění, ale zatím nemáme dostatek informací o tom, že by chránila také proti přenosu nemoci. To znamená, že nemůžete už nikoho nakazit. Z Británie aktuálně analyzovaná data ukazují, že pravděpodobnost snížení přenosu po první dávce se pohybuje mezi 35 až 50 procent," uvedl ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny. Pravděpodobnost přenosu tak podle něj stále zůstává, teprve po druhé dávce jde o více než 90 procent.

Snížení bezinfekčnosti již po první dávce vakcíny by podle něj mohlo fungovat u lidí, kteří v minulosti onemocnění covidem-19 prodělali. "Jsou publikované práce, které ukazují, že lidé, kteří covid prodělali a dostanou jednu dávku vakcíny, mají protilátky srovnatelné s lidmi po dvou dávkách vakcíny. Jsou to ale stále práce na relativním malém počtu lidí. Hypoteticky by to v tomto případě mohlo fungovat, ale tvrdá data chybějí," doplnil Hajdúch.

Podle něj bylo naopak správným rozhodnutím prodloužení intervalů mezi první a druhou dávkou, protože to umožnilo naočkovat maximum rizikových skupin. "Stejně tak se doporučuje, aby se intervaly vrátily zpět, protože vakcín bude víc. Umožňuje to co nejdříve dát maximu lidí i druhou dávku, čímž se sníží přenos v komunitě," doplnil Hajdúch. Stejně tak bylo podle dosavadních zjištění na místě i prodloužení bezinfekční doby z 90 na 180 dnů u lidí, kteří nemoc covid-19 prodělali. "Existuje v tomto případě dost dat, které se v mezidobí nashromáždily, přeci jen tu nemoc známe nějaký rok. Ukazují, že těch 180 dnů by mohla být jako doba dostatečně bezpečná," dodal Marián Hajdúch.

S rozhodnutím vlády o stanovení bezinfekčnosti vyjádřili polemiku i další odborníci. Člen výboru České vakcinologické společnosti Daniel Dražan v České televizi řekl, že zaváděná změna je v rozporu s doporučením vakcinologické společnosti. Ta podle něj nadále uznává imunitu jako průkaznou až 14 dní po druhé dávce očkování. Prokazovat bezinfekčnost musí lidé například pro účast na hromadných kulturních či sportovních akcích, využívání různých služeb nebo návštěvy v nemocnicích či na restauračních zahrádkách. Od pondělí budou také podmínkou pro ubytování.