New York uvolňuje kapacitní omezení pro podniky i další karanténní opatření

Podle deníku The New York Times (NYT) nicméně dnešní změny neznamenají úplný návrat ke stavu z doby před pandemií.

Kromě restaurací či obchodů mohou znovu přivítat počet návštěvníků odpovídající 100 procentům kapacity i náboženské objekty. Je zde však podmínka, že musí být stále zajištěny dvoumetrové rozestupy mezi jednotlivci či skupinami, případně je od sebe musí oddělovat bariéry. Za jistých podmínek mohou také nově zaplnit všechna svá místa divadla a další velké objekty jako sportovní stadiony, na které se dosud vztahovalo omezení na dvě třetiny kapacity.

Kromě toho čtvrtý nejlidnatější stát v souladu s novými doporučeními amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) přestává ve většině případů po plně naočkovaných lidech vyžadovat nošení roušek. Limit pro domácí sešlosti se zvyšuje z deseti na 50 lidí a na vnitřních společenských akcích se nově může sejít až 250 lidí, venku pak až 500.

"Je to vzrušující moment. Máme za sebou temný, pekelný rok," řekl v pondělí guvernér Andrew Cuomo při oznamování změn v pravidlech kolem zakrývání dýchacích cest.

New York byl loni na jaře epicentrem šíření covidu-19 ve Spojených státech a za celou dobu americké epidemie zaregistroval přes 52.000 úmrtí připisovaných nákaze koronavirem. V posledních týdnech eviduje maximálně desítky obětí denně a počty neustále klesají, zatímco průměrný počet nových infekcí je na nejnižší úrovni od konce října. Stát zároveň hlásí, že 52 procent obyvatel už dostalo alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19.

Ani nové kolo uvolňování karanténních opatření, s nímž se také vrátil nepřetržitý provoz metra, však podle NYT nepřinese ve městě New York okamžitý návrat "předpandemického života". Deník píše, že mnozí obyvatelé budou nadále nosit roušky, které zůstanou povinné v hromadné dopravě, zatímco ne všechny restaurace budou schopny ihned sladit plnou návštěvnost s požadavky ohledně rozestupů a bariér.

Agentura AP dnes napsala, že "město, které nikdy nespí", by se z koronavirového dřímání mohlo naplno oklepat během léta. "Rozhodně to tady ožívá," komentoval vývoj 24letý osobní trenér Mark Kumar. Podle jiného místního obyvatele je ale New York stále daleko od své dřívější podoby. "Plný pocit normálnosti jen tak rychle nepřijde. Máme příliš mnoho mrtvých. Příliš mnoho utrpení. Příliš mnoho nerovnosti," řekl AP 63letý Ameen Deen.