Nizozemsko a Belgie oznámily zmírnění protiepidemických opatření

Za splnění podmínek by se od 19. května v Nizozemsku prodloužila otevírací doba restaurací. Hosté by v nich mohli jíst od šesté ranní do 20 hodin, namísto stávající otevírací doby od 12 do 18 hodin. Otevřela by se také fitness centra, bazény, vnitřní sportoviště a zoologické zahrady. Ke své profesi by se mohly vrátit sexuální pracovnice, napsala DPA. Od 15. května vláda umožní cestovat na dovolené do zahraničí do zemí, které označí jako bezpečné.

"Nic si nepřejeme víc, než vrátit společnosti více svobody, ale také nechceme tak blízko cíle udělat chybu. Je to akrobatický kousek," uvedl nizozemský premiér Rutte.

Od začátku pandemie se v sedmnáctimilionovém Nizozemsku nakazilo koronavirem SARS-CoV-2 necelých 1,6 milionu lidí, 17.600 infikovaných zemřelo. Za poslední týden je v zemi v průměru 32 případů na 100.000 obyvatel. Holanďané už dostali téměř 6,6 milionů dávek vakcíny proti covidu-19.

Obyvatelé Belgie budou moci od 9. června večeřet v restauracích až do 22 hodin, terasy budou otevřené až do 23:30 hodin. Zelenou dostanou hromadné akce, pro výstavy a divadelní představení ve vnitřních prostorách bude platit limit 200 účastníků. Pro venkovní festivaly a promítání je hranice 400 lidí. Snoubenci budou mít na svatbě uvnitř 100 hostů, venku 200. U všech akcí bude i nadále platit povinnost nosit roušku a dodržovat rozestupy.

Belgie otevře také veletrhy, bleší trhy, sauny, kasina, bowlingové herny, tělocvičny a mohou se pořádat i závody. Změní se i podmínky pro práci z domova, lidé budou nově moci jeden den v týdnu docházet do kanceláře. Všechny plánované změny oznámil belgický premiér Alexander De Croo a uvedl, že veškerá omezení by měla skončit 1. září.

V Belgii, která má 11,5 milionu obyvatel, se od začátku nakazilo přes milion lidí, 24.500 jich na komplikace spojené s covidem-19 zemřelo. Belgie využila téměř 4,6 milionu dávek vakcíny. Sedmidenní průměr nakažených je v Belgii těsně pod 3000, o čtyři procenta méně, než předchozí týden.