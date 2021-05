NKÚ kritizuje nedostatky při stavbě cyklostezek, ministerstvo to odmítá

Laboratoře v Česku v neděli potvrdily 381 nových případů onemocnění covid-19. Byl to nejnižší denní přírůstek od konce srpna, v mezitýdenním srovnání je to zhruba o 130 méně. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Víkendové přírůstky bývají nižší, méně se totiž testuje.