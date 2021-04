Noční vlci letos do Česka kvůli epidemii asi nedorazí

Na místa, kde se budou zastavovat, bude dohlížet policie. ČTK to dnes řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Podle programu jízdy by se v Ostravě mělo pietní setkání konat 30. dubna, v Brně a na Olomoucku 3. května a v Praze 5. května. "Účast zahraničních účastníků nepředpokládáme," řekl Moravčík. Dodal, že podle informací zveřejněných na webu ruského klubu Noční vlci v termínu, kdy by měli být na cestě Českem, pořádají velkou akci přímo v Rusku. Stejně jako loni tak jízdu z Moskvy do Berlína zhatila epidemie koronaviru.

Pro vstup do Česka totiž platí přísná pravidla. Do země cizinci mohou přicestovat jen v nezbytně nutných případech. Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel či příbuzných bez závažného důvodu. Před vstupem do země je také třeba podstoupit PCR test na covid-19. Minimálně pět dnů pak musí být lidé, kteří do ČR přicestují, v izolaci a pak se musí otestovat ještě jednou. "Přísná opatření řadu z nich odradila," řekl Moravčík.

Dodal, že už se uskutečnila koordinační schůzka ze zástupci krajů, kterých se cesta bude týkat. "Na místech, kde se budou konat pietní akty, budeme mít dohled. Navíc budeme kontrolovat dodržování pravidel silničního provozu a také protiepidemických opatření," dodal.

Noční vlci už několik let pořádají jízdy Evropou do Berlína u příležitosti výročí konce druhé světové války. Některé země tyto výpravy považují za provokaci a hodnotí je jako bezpečnostní riziko. Vůdce spolku Alexandr Zaldostanov je na sankční listině Spojených států i Evropské unie za aktivní podporu ruské anexe Krymu.

Většinu československého území osvobodila od nacistické okupace Rudá armáda, západní část země americké jednotky. Při osvobozování Československa padlo zhruba 150.000 sovětských vojáků.