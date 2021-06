O účastnících čtvrtfinále MS je rozhodnuto. Domácí Lotyši na šampionátu končí

Celkem 934 diváků zavítalo na duel domácího Lotyšska a Německa, který byl přímým soubojem těchto týmů o účast ve čtvrtfinále, a doufalo od začátku, že by to nemusel být poslední duel jejich miláčků na tomto mistrovství. Jenže už po čtyřech minutách hry museli poprvé sklopit hlavy do svých dlaní, neboť tehdy se poprvé na turnaji trefil devatenáctiletý německý forvard Peterka. Přestože za chvíli mohl vyrovnat Bukarts, byli to stejně opět Němci, kterým se povedlo skórovat a to v sedmé minutě, kdy zpoza branky přihrával Leonhard Pföderl Noebelsovi, jenž zasunul puk pod pravým betonem lotyšského gólmana, 2:0 pro Němce. V přesilovce mohl poté konečně rozradostnit lotyšské fanoušky Janis Jaks, ovšem nepodařilo se to ani jemu, ani pak Mikelisu Redlihsovi.

Lotyšská radost ale naplno propukla ve 26. minutě, kdy při přečíslení spolupracovali Rodrigo Abols s Uvisem Janisem Balinskisem a prvně jmenovaný nakonec skóroval, 2:1. Pár minut na to mohl vyrovnat, což by pomohlo Lotyšům k postupu, Jaks svým tečovaným zakončením.

Pobaltskému celku se kýžený bod nepovedlo vybojovat ani ve třetí třetině, přičemž k tomu nevyužili ani dvě přesilovky a stejně tak mu nepomohla ani závěrečná hra v šesti lidech bez brankáře.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (1.6.2021):

SKUPINA B

Lotyšsko - Německo 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 26. Abols (Balinskis) - 4. Peterka (Seider), 7. Noebels (Pföderl, L. Reichel)

Brit Kirk vylepšil svou produktivitu na MS. I tak se ale Ostrované loučili s Rigou prohrou

V rámci druhé skupiny A se v poledne v úterý spolu v nic neřešícím zápase střetli Švýcaři a Britové. I když se do poloviny utkání dařilo jinak sympaticky hrajícím Britům po celý turnaj hrát se Švýcarskem vyrovnaně, přičemž k tomu dvěma trefami přispěl nejproduktivnější Ostrovan tohoto šampionátu Kirk, nakonec země helvétského kříže ve skóre v závěru druhé třetiny soupeři unikla na tolik, že odpovědět už Britové nedokázali. Dvěma brankami na švýcarské straně se blýskl Bertschy. Nakonec duel skončil jasným vítězstvím Švýcarska 6:3. Za Brity ještě skóroval Connolly, jemuž nenahrával nikdo jiný než britská hvězda Kirk.

SKUPINA A

Švýcarsko - Velká Británie 6:3 (2:1, 4:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Hofmann (Corvi, Moser), 17. Loeffel (Scherwey, Siegenthaler), 31. Alatalo (Corvi, Hischier), 31. Bertschy (Scherwey), 37. Bertschy (Diaz, Scherwey), 38. Hischier (Kurashev) - 12. Kirk, 26. Kirk (Richardson, Hammond), 54. Connolly (Kirk, Hammond)

Italové jako jediní po základních skupinách skončili bez bodu. Američané je porazili 4:2

I ve svém posledním vystoupení na letošním světovém šampionátu v Rize se Italům coby největším outsiderům tohoto turnaje nepodařilo získat alespoň jeden bod. Nutno však dodat, že na závěr základní skupiny B měli proti sobě velmi těžkého soupeře a to už jisté čtvrtfinalisty Američany. Sice jim zámořskému týmu podařilo vsítit dvě branky, nakonec i tak prohráli 2:4. Hvězdy a pruhy tak ovládly skupinu B.

Již bez svého kapitána zraněného Abdelkadera se museli obejít v duelu s Itálií. Přestože už do žádného dalšího zápasu v Rize nenastoupí, zůstane i nadále s týmem a v utkání s Italy působil jako asistent hlavního trenéra. Američané se do první velké příležitosti dostali už po pěti minutách hry, ve které se ocitl Jones, ale toho asi nejlepším brankářským zákrokem na tomto turnaji vychytal Fadani. Kotouč tehdy mířil už do prázdné branky, ale Fadani zakročil bravurně svou holí. Za chvíli byl ale daleko úspěšnější proti Fadanimu Labanc, jenž skóroval po brejkové situaci, 1:0 pro USA. A Labancs e v prvním dějství prosadil ještě jednou a to v 11. minutě, kdy se trefil pro změnu ze střely zpoza kruhů, 2:0. A i třetí americká branka padla ještě v úvodní dvacetiminutovce. Patnáct vteřin před odchodem do kabin zvýšil stav Garland, 3:0.

První třetinu ovládli Američané i střelecky a to konkrétně 19:2, a protože to vedlo k bezpečnému náskoku, nebylo nikterak překvapením, že po zbytek utkání zvolnili tempo. A tak se ke slovu přihlásili i Italové loučící se pro tento rok s hokejovým šampionátem. Už 61 vteřin po návratu na kluziště se trefil Frigo, 3:1 pro USA. Američané se mohli poté vrátit do tříbrankového vedení zásluhou Roye, jenže ten trefil spojnici břevna a tyče. V polovině utkání se to ale povedlo Garlandovi.

Pslední gólv tomto zápase a na tomto turnaji pak vstřelili Italové a to ve 47. Minutě, kdy se podařilo zkorigovat na konečných 2:4 Giliatimu.

SKUPINA B

Itálie - USA 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Frigo (Trivellato), 47. Giliati - 7. Labanc (Shea), 11. Labanc (Beniers, Clendening), 20. Garland (Robertson, Tennyson), 30. Garland