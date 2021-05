Obaly z fastfoodů obsahují problematické látky. Všechny vzorky z Česka propadly

Do roku 2027 by měla podle MZe stoupnout spotřeba biopotravin na 4 procenta

Spotřeba biopotravin v ČR by měla do roku 2027 stoupnout na čtyři procenta celkové spotřeby potravin a nápojů. Plánuje to ministerstvo zemědělství v akčním plánu rozvoje ekologického zemědělství, který v pondělí projedná vláda.