Obchody a vybrané služby se otevřou 3. května. Vláda představila metodu rozvolnění

Kabinet pro postupné rozvolňování připravil šest balíčků. Uvolnění bude upřesňovat vždy v pondělí, ve čtvrtek ho bude potvrzovat. Rozhodující bude počet nakažených. Nárůst počtu případů nemoci covid-19 ve středu byl nejnižší za všední den za více než půl roku, hospitalizovaných je nejméně od poloviny října. Zpomaluje ale také tempo očkování.

Plné otevření školek platí jen pro uvedené tři kraje, mají nejnižší počet nakažených koronavirem. V pondělí bude vláda rovněž rozhodovat o tom, zda se v těchto krajích otevřou druhé stupně základních škol rotačně od 3. května. Rozvolňování školství bude stejně jako v dalších oborech postupovat regionálně a řídit se výskytem 100 nově nakažených s covidem-19 na 100.000 obyvatel za sedm dní. Postupně by se pak mohly školky i druhý stupeň základních škol otevírat i v dalších regionech. Již dříve vláda rozhodla, že se od pondělí obnoví praktická výuka ve středních školách a posledních ročnících vysokých škol. Povinné je testování na covid.

Od 3. května by vedle obchodů a trhů mohly začít fungovat vybrané služby spojené s péčí o tělo, péčí o zvířata nebo lázeňskou zdravotní péčí. Vláda jejich provoz umožní bez ohledu na počet nakažených. Podmínkou však bude, prokázat se u vstupu antigenním nebo PCR testem, výjimku budou mít očkovaní nebo ti, kteří v posledních 90 dnech covid prodělali. Do tří týdnů by podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) měla být dostupná elektronická verze potvrzení o negativním testu, prodělané nákaze či očkování. V krajích, ve kterých nebude počet nově nakažených vyšší než 100 lidí na 100.000 obyvatel, by se od 3. května mohla otevřít také muzea, galerie a památky. Nebudou se ale moci konat skupinové prohlídky.

Vláda bude vždy v pondělí upřesňovat konkrétní pravidla pro rozvolňování na příští týden, podle Arenbergera to ale neznamená, že se každý týden bude nutně uvolňovat. Ze šesti balíčků rozvolnění začal první platit již minulý týden, kdy mohly znovu začít fungovat obchody s dětským oblečením a obuví, papírnictví, služby jako zámečnictví či čistírny. Druhý balíček se týká právě rozvolnění 3. května. Ve třetí fázi by se mohly otevřít další služby, na svatbách a pohřbech by mohlo být 30 účastníků. Ve čtvrtém balíčku by mohly začít fungovat zahrádky restaurací, hotely a penziony na 25 procent kapacity. Za přísných podmínek by lidé znovu mohli i do vnitřních sportovišť. Diváci by se na sportovní utkání mohli vrátit v době, kdy bude za týden méně než 75 případů covidu na 100.000 obyvatel.

Balíčky pro návrat zpět do normálního života

Pro rozvolňování vláda podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) připravila šest balíčků. Určující bude počet nakažených. Uvolnění bude upřesňovat vždy v pondělí, ve čtvrtek ho bude potvrzovat. Havlíček to řekl dnes na tiskové konferenci po mimořádném jednání kabinetu. Klíčovým faktorem bude podle Havlíčka počet nakažených za posledních sedm dnů na 100.000 obyvatel. Potřeba je podle něj dosáhnout hodnoty 100 na 100.000 obyvatel.

ŠKOLY

Balíček 1

Od 12. dubna 2021, další fáze 26. dubna 2021

- výuka na prvním stupni základních škol v rotačním systému (již proběhlo)

- výuka předškolních dětí v mateřských školách (již proběhlo)

- praktická výuka na středních školách

- praktická výuka na vysokých školách (pouze poslední ročníky)

- mateřské školky + dětské skupiny + lesní školky a podobná zařízení*

- organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku po dvojicích, celkem max. 12 osob (šest dvojic) na sportovišti o výměře min. 15 m² na jednu osobu (testování, kontroly dodržování hygienicko-epidemického režimu a sledování výskytu nákaz v klubech).

*pouze v krajích s incidencí < 100 /100 tisíc týdně

Balíček 2

Od 3. května 2021 (nebudou-li k 26. dubnu známky zhoršování epidemie)

- druhý stupeň základních škol (a nižší stupně víceletých gymnázií a 8leté konzervatoře) v rotačním systému*

- organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku (ve skupinách max. 20 osob na jednom odděleném sportovišti o ploše min 15m² na jednu osobu)*.

*pouze v krajích s incidencí <100/100tis týdně

Balíček 3

Podle epidemické situace (<100/100tis týdně za 7 dnů)

- praktická výuka na vysokých školách s testem a ochranou dýchacích cest (platí pro ostatní ročníky).

VEŘEJNÝ ŽIVOT

Balíček 1

Od 12. dubna 2021, zde je další fáze 26. dubna 2021

- papírnictví a prodejny s oblečením a obuví pro děti (již proběhlo)

- zoologické a botanické zahrady v omezeném režimu (již proběhlo)

- venkovní trhy (pouze potraviny) (již proběhlo)

- venkovní prostory muzeí a expozic.

Balíček 2

Od 3. května 2021 (nebudou-li k 26. dubnu známky zhoršování epidemie)

- služby péče o tělo v režimu 1:1 (oba negativní test, ochrana dýchacích cest, s vyloučením činností, při kterých dochází k narušení integrity kůže)

- provozovny péče o zvířata

- dosud uzavřený maloobchod (s přísným hyg. epid. režimem).*

- venkovní trhy (veškerý sortiment, s přísným hyg. epid. režimem). *

- lázně – zdravotní péče samoplátci – pouze post-Covid (ne krátkodobé pobyty, omezení zahraničních hostů).

- galerie, muzea a památky bez skupinových prohlídek **

* pouze bude-li celostátní incidence <100/100tis týdně.

** pouze v krajích s incidencí <100/100tis týdně

Balíček 3

Podle epidemické situace (<100/100tis týdně za sedm dnů)

- ostatní služby s ochranou dýchacích cest a s omezením.

- svatby a pohřby (navýšení počtu účastníků venku na 30 osob).

Balíček 4

Podle epidemické situace (<75/100tis týdně za sedm dnů)

- divadla, koncerty venku s hyg. epid. režimem.

- hrady a zámky s hyg. epid. režimem.

- zahrádky restaurací s hyg. epid. režimem.

- hotely a penziony max. 25 % kapacity s testem, s hyg. epid. režimem, s vyloučením nočních akcí.

- sport venku ve skupinách max. 20 osob s vyloučením vnitřních prostor.

- sport uvnitř v režimu 1:1 s testem.

- sport s diváky s omezením a hyg. epid. režimem.

- svatby a pohřby (uvnitř max. 30 osob, venku max. 50 osob).

Balíček 5

Podle epidemické situace (<50/100tis týdně za 7 dnů)

- bazény, sauny, wellness s testem, omezením, hyg. epid. režimem.

- divadla a koncerty uvnitř s omezeními, hyg. epid. režimem.

- kina s omezením a testem.

- interiéry restaurací s testem, omezením, hyg. epid. režimem.

- bazény, sauny, wellness s testem, omezením, hyg. epid. režimem.

- sport uvnitř s testem, omezením, hyg. epid. režimem.

- svatby a pohřby (uvnitř max. 100 osob, venku max. 250 osob).

Balíček 6

Podle epidemické situace (<25/100tis týdně)

- ochrana dýchacích cest a další opatření budou upřesněna.