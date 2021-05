Obrovská senzace na úvod MS. Domácí Lotyši porazili kolébku hokeje 2:0

To se ale nakonec stalo, kdy se do brány Kanady trefili Miks Indrašis a Oskars Batna a domácí hokejisté tak konečně na třináctý pokus porazili na MS Kanadu a to 2:0.

Reprezentanti země javorového listu do duelu s Lotyšskem sice vstoupili aktivněji, ale nedařilo se jim na tolik, aby jako první otevřeli skóre zápasu. To se však podařilo překvapivě domácím Lotyšům a to pouhou vteřinu před první sirénou. Tehdy využil druhou lotyšskou přesilovou hru Indrašis, jenž svou střelou mezi betony gólmana Kuemperse rozradostnil jistě celé Lotyšsko.

Právš tato trefa očividně vlila větší sebevědomí do lotyšských žil a po přestávce měli tak domácí na kontě daleko více příležitostí než favorizovaná Kanada. V jedné z možností se ocitl i extraligový mistr z Třince Freibergs, ale tehdy gólman Kuemper překonán nebyl, stejně jako v celé řadě dalších lotyšských příležitostí a jistě byl na ledě největší kanadskou hvězdou. Protože ani druhou přesilovku v zápase Kanaďané nedokázali využít, jistě je hodně mrzela situace z 29. minuty. To vyslal střelu na bránu Keninšov a to takovým způsobem, že ji ještě před brankou tečoval Batna.

To už Kanaďany viditelně zdravě naštvalo a postupem času to tak byli oni, kdo hráli více útočně. Jenže naráželi na zeď v podobě výtečného lotyšského gólmana Kivleniekse působícího v Columbusu. A tento čtyřiadvacetiletý muž s maskou se výrazně ukazoval i v závěrečném dějství tohoto utkání. Kanaďany vychytal v jejich další početní výhodě. V 54. minutě pak byl blízko ke třetímu lotyšskému gólu Abolts, ten ale po své brejku nechal vyniknout brankáře Kuemperse.

Tři minuty před koncem zápasu se pak zámořský tým rozhodl hrát v šesti bez gólmana, ale tolik vytoužené zdramatizování duelu z jejich strany nepřišlo. Naopak Daugavinš mohl zvýšit na 3:0, kdyby však netrefil tyč prázdné branky.

SKUPINA B

Kanada - Lotyšsko 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 20. Indrašis (Keninš, Freibergs), 29. Batna (Keninš)