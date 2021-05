Očkování dětí od 12 do 15 let Pfizerem dostalo v USA definitivně zelenou

Praktičtí lékaři budou od příštího týdne dostávat vakcínu firmy Moderna přímo do svých ordinací. Měl by se tak vyřešit problém s tím, že u praktických lékařů čeká na očkování přes 216.000 lidí, z toho asi 23.000 seniorů nad 80 let. Novinářům to po dnešním jednání s praktiky řekl premiér Andrej Babiš (ANO).