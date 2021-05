Očkování dle studie snižuje riziko hospitalizace u lidí nad 75 let o 87 procent

Česká pošta se do tří let rozdělí na komerční část a pobočky

Z České pošty by se měla do tří let oddělit pobočková síť do nového státního podniku. Pošta by měla dál nabízet zejména komerční služby. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).