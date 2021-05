Očkování proti covidu je podle šéfky SÚKL důležité pro děti s onemocněním plic

Dosud je tato očkovací látka proti novému typu koronaviru schválená pro lidi od 16 let. V Česku by se mohla možnost očkovat děti od 12 let otevřít ke konci června, uvedla dnes hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

O stanovisku evropské lékové agentury dnes SÚKL informoval na svém webu. "Očkování proti covid-19 je mimořádně důležité například pro děti, které trpí plicním onemocněním nebo mají poruchu imunity," upozornila Storová.

Účinnost očkovací látky byla ověřena na vzorku téměř 2000 dětí ve věku od 12 do 15 let, které neměly žádné známky předchozí infekce, uvádí SÚKL. Účastníci studie dostali buď vakcínu, nebo placebo, aniž by věděli, která z nich jim byla podána. Z 1005 dětí, které dostávaly vakcínu, žádné covidem neonemocnělo, zatímco z 978 dětí s placebem onemocnělo 16, popisuje výsledky studie český lékový ústav.

Rozhodnutí o tom, zda vakcínu dětem ve věkové kategorii 12 až 15 let podávat, závisí podle EMA na rozhodnutí jednotlivých států. V Česku se zatím mohou k očkování registrovat lidé starší 30 let.

V neděli se má rozhodnout, zda se od úterý 1. června otevře registrace k očkování proti covidu pro celou kategorii osob nad 16 let, nebo například jen pro zájemce od 25 do 29 let. Bude záležet na datech, jak pokračuje očkování dosud registrovaných starších lidí první i druhou dávkou.

Začít s očkováním dětí od 12 let vakcínou od firem Pfizer/BioNTech by se v Česku mohlo ke konci června, uvedla dnes hlavní hygienička Svrčinová. Děti se mají očkovat jen ve vybraných centrech, kde očkují pediatři. Od podzimu by pak mohli podávat vakcínu dětští lékaři v ordinacích, dodala Svrčinová.