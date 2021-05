Od 24. května bude moci na kulturu uvnitř 500 lidí, venku až 1000

Ode dneška se mohou konat zatím jen akce pod širým nebem pro maximální počet 700 diváků. Podmínkou účasti na všech zmíněných akcích je a zatím bude buď negativní test, uplynutí 14 dní od dokončeného očkování či maximálně 90 dní od prodělané nemoci covid-19. Oba typy akcí mohou navštěvovat jen sedící diváci a musejí nosit respirátor.

Minulý týden někteří divadelníci a pořadatelé festivalů v reakci na rozhodnutí vlády zprostit restauratéry povinnosti kontrolovat potvrzení o jedné ze tří uvedených podmínek uvedli, že požadují totéž. Tedy přenést povinnost na návštěvníky.

Divadla už v tomto týdnu začínají hrát představení venku, některá plánují také představení uvnitř od příštího týdne. Velká část scén však čeká až na červen. V Praze se ale třeba už 25. května otevře šapitó Azyl78 na Výstavišti v Holešovicích. Až do září bude poskytovat prostor nejen domovskému souboru Cirk La Putyka, ale mnoha dalším pražským scénám a souborům.

Dnes oznámené rozvolnění odpovídá balíčkům, které navrhuje pro kulturní aktivity ministerstvo kultury. Údaje platící pro období počínaje 24. květnem odpovídají třetímu balíčku, čtvrtý by mohl podle návrhu platit od 14. června. Teprve od té doby by se mohli kulturních akcí venku se zvýšením kapacity zúčastnit i stojící diváci, a to za předpokladu, že na jednu osobu bude připadat minimální plocha čtyři metry čtvereční. Uvnitř by stále mohli být jen sedící diváci, což by mělo platit i přes celé léto.

"Zatím nemáme jistotu, že můžeme lidem vystoupení slíbit. Minimálně ne ty na stání, které v našem případě dávají smysl. Nedovedeme si představit, že lidi nějak udržíme, aby seděli jako v divadle," řekl ČTK Mirai Navrátil z popové skupiny Mirai. "Sice se to tváří, že by nějaké koncerty být mohly, jenže ty podmínky jsou dost přísné. Počítáme, že od konce června nebo začátku července už bychom mohli začít hrát, ale mám obavu, že na stání hned koncerty nebudou," uvedl Navrátil.

Od 27. května do 1. července se bude konat Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka a jeho pořadatelé se komplikací nebojí. "Počítáme se zavedením sektorů a zajištěním bezpečných rozestupů. Od začátku organizace letošního ročníku Janáčkova festivalu jsme počítali s několika variantami jeho konání tak, abychom vyšli vstříc vládním nařízením. Nejsme tedy překvapeni, ale naopak jsme plně připraveni zajistit bezpečný průběh koncertů i komfort našich festivalových hostů," uvedli pořadatelé.