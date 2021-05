Od pondělí se otevřou všechny základní a střední školy i hotely

V neděli testy potvrdily 257 nových případů covidu, což je nejmenší nedělní přírůstek od konce letních prázdnin. K očkování proti koronaviru se už mohou registrovat lidé od 40 let, do 08:30 toho využilo přes 100.000 zájemců. Dnes skončila rotační výuka na prvním stupni ZŠ, otevřely také restaurační zahrádky, fitness centra, posilovny a venku se mohou konat kulturní akce pro 700 sedících diváků. Vláda dnes schválila Národní plán obnovy, ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun.

Žáci škol, které používají antigenní testy, je budou od pondělí muset absolvovat jednou za týden. Přesnější PCR testy jsou povinné jednou za dva týdny. Vysoké školy budou moci obnovit teoretickou výuku s rozestupy také 24. května, většina z nich už ale bude mít po semestru zkouškové období. Základní umělecké školy mohou od pondělí učit bez omezení žáky s testem. Bez testu nejvýš deset žáků. Kroužky bez testu budou moci centra volného času organizovat pro deset dětí, s testem pro 50, pro sto dětí venku. Školy v přírodě vláda povolila od 31. května, podmínkou bude negativní PCR test z laboratoře, nebo opakovaný školní antigenní test.

Ubytovací zařízení za týden otevřou bez omezení kapacity. Hosté budou muset prokázat bezinfekčnost, a to testy na koronavirus, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci. Doklady bude muset zkontrolovat personál. Lidé se budou smět ubytovat nejvýše na sedm dní, pro delší pobyt bude nutný opětovný test.

Ode dneška jsou opět v provozu venkovní prostory gastronomických podniků. Přístup na ně mají jen lidé, kteří mají negativní test na covid, podstoupili očkování nebo v posledních 90 dnech tuto nemoc prodělali. Zájem lidí dnes ovlivnilo chladnější a deštivé počasí. Interiéry restaurací by se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) mohly otevřít v prvním červnovém týdnu, nejpozději ve druhém. Zpočátku se počítá s otevřením 50 procent kapacity, u stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé.

Většina vnitřních sportovišť podle České komory fitness (ČKF) dnes využila uvolnění a otevřela. Vzhledem k přetrvávajícím limitům nejvíce váhali největší provozovatelé. Někteří se rozhodli začít fungovat v omezeném režimu alespoň pro své členy, kterým tento týden nabízejí návštěvu zdarma. Od pondělí bude moci být ve vnitřních sportovištích najednou 30 lidí místo deseti. Zvýší se počet lidí ve skupině ze dvou na 12. Lidé nyní musejí mít mimo jiné při cvičení nasazený respirátor a poté nesmějí používat sprchy a šatny. ČKF chtěla v obou případech dosáhnout změny.

V minulém týdnu mohly po více než čtyřech měsících nuceného uzavření znovu otevřít všechny obchody. Víkendová návštěvnost některých prodejen byla podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) zhruba 20 procent nad průměrným víkendem roku 2019. Zájem byl hlavně o oblečení, obuv, nábytek a vybavení do domácnosti. Zákazníci ale utrácejí méně než před koronavirovou pauzou.

Registrace k očkování lidí od 40 let měla být spuštěna od půlnoci, přihlásit se ale bylo možné už zhruba hodinu před ní. Naopak po půlnoci měl systém asi 50minutový výpadek. Chytrá karanténa se za něj ráno na twitteru omluvila. Ve věkové skupině 40 až 44 let je v ČR více než 923.000, asi sedmina byla očkována už dříve v některé z prioritních skupin. Celkem podali zdravotníci v ČR do nedělního večera přes 4,139 milionu dávek vakcíny, plně očkováno je 1,105 milionu lidí.

Za posledních sedm dní připadá v Česku 71 nově odhalených případů covidu v přepočtu na 100.000 obyvatel, což je o dva méně než v neděli. Reprodukční číslo dnes stouplo proti neděli o pět setin na 0,81, údaj pod jednou ukazuje na zpomalené šíření epidemie. V nemocnicích bylo v neděli 1310 pacientů s covidem, 250 z nich potřebovalo intenzivní péči. Jsou to nejnižší počty od začátku října.