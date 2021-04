Od pondělí se po půl roce otevře areál Pražského hradu

Pražský hrad se po více než půl roce otevře v pondělí 3. května veřejnosti. Otevře se celý areál Hradu včetně návštěvnických objektů a výstav. Areál bude denně přístupný od 06:00 do 22:00, zahrady a horní část Jeleního příkopu jsou již od dubna otevřeny denně od 10:00 do 18:00. ČTK to dnes sdělil tiskový odbor Kanceláře prezidenta republiky.