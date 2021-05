ODS, KDU-ČSL a TOP 09 chtějí návrat dětí do škol nejpozději k 17. květnu

Spolu podle něj nevidí důvody, proč by návrat dětí do škol neměl být urychlen. Nejpozději od 17. května by se podle něj měli vrátit do poslucháren i studenti vysokých škol. Koalice žádá také otevření jeslí, a to ve všech krajích.

"Dva měsíce jsou velmi cenné, aby si děti obnovily sociální kontakty a návyky. Bylo by dobré ty dva měsíce nepromarnit," uvedl Výborný. Poznamenal přitom, že důležité je zachování režimových opatření, tedy roušek, respirátorů, pravidelného větrání či možnosti výuky v exteriérech škol.

V případě jeslí vláda podle Výborného nepřistupovala ke všem zařízením stejně, protože povolila v krajích s lepší epidemickou situací otevřít dětské skupiny. Jesle, které spadají pod ministerstvo práce a sociálních věcí by podle něj být na stejné úrovni jako skupiny. Díky slábnutí epidemie by pak měly být otevřeny ve všech regionech.

Školy v Česku se kvůli epidemii zavřely 1. března, výuku na dálku měla většina už řadu týdnů předtím. Prezenčně byly možné individuální konzultace. Od 12. dubna se otevřely školky pro děti zdravotníků a dalších profesí a pro předškoláky. Žáci prvního stupně základních škol se začali střídat po týdnech v rotační výuce. Bez ní se učí školáci z malých škol do 75 dětí a žáci speciálních škol. Od 19. dubna měli žáci druhého stupně a středních škol možnost skupinových konzultací v počtu do šesti dětí. V pondělí 26. dubna se pak obnovila praktická výuka ve středních školách a v posledních ročnících vysokých škol.

Povinné je testování na covid-19. Výjimkou jsou mateřinky v regionech s nižším výskytem nákazy, kde jsou školky otevřené kompletně. V mateřských školách se nikde nemusí nosit ani roušky či respirátory, které jsou jinak ve vyšších stupních škol rovněž povinné.

V pondělí 10. května se otevřou školky v plném rozsahu bez roušek a testů a druhé stupně základních škol či nižší stupně víceletých gymnázií v rotační formě v Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském. Nyní mohou starší školáci střídavě ob týden navštěvovat školy v Karlovarském, Královéhradeckém, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze. Ve stejných regionech jsou také plně otevřeny školky. Kvůli horší situaci s covidem-19 vláda až ve čtvrtek zváží postup ve Zlínském a Jihočeském kraji a na Vysočině. Od pondělí bude na vysokých školách v celém Česku, s výjimkou Zlínského a Jihočeského kraje a Vysočiny, o kterých vláda rozhodne ve čtvrtek, umožněna klinická a praktická výuka včetně praxí studentů všech ročníků.

Při postupném návratu žáků do škol postupuje ministerstvo zdravotnictví nyní regionálně podle počtu nově nakažených na 100.000 obyvatel, klesnout musí pod 100 za posledních sedm dní. Celostátně je teď v ČR týdenní průměr výskytu koronaviru 131 případů na 100.000 obyvatel.