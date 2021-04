ODS, KDU-ČSL a TOP 09 dál chtějí vyslovit Babišově vládě nedůvěru

Podle Spolu, které ve Sněmovně disponuje 40 hlasy, je nutné ukázat, zda má vláda ve Sněmovně důvěru potom, co ji přestali oficiálně podporovat komunisté. Ke svolání schůze k vyslovení nedůvěry je třeba 50 podpisů. Koalice znovu osloví Piráty a hnutí STAN.

Fiala při oznámení kritizoval postup vlády při řešení korovinavirové epidemie, její rozpočtové problémy i střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), který konstatoval audit Evropské komise. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dodala jako další argument potřebu silné vlády v situaci bezprecedentního diplomatického konfliktu s Ruskem. Je podle ní nutné, aby byla jasně vyjádřena spojenecká pozice vůči Rusku.

"Jsme přesvědčeni, že v politice není možné taktizovat, nepokusit se udělat nic," uvedl Fiala v odkazu na postoj prezidenta Miloše Zemana. Ten avizoval, že při vyslovení nedůvěry vládě by nechal dosavadní kabinet dovládnout do řádného termínu voleb v říjnu. Spekuluje se i o tom, že by se prezident mohl pokusit o složení úřednické vlády. "Nedělat nic, protože to může být horší, je cesta do pekel," uvedl Fiala. Dodal, že není třeba se strašit "nějakou vládou Miloše Zemana". "Toto je vláda Miloše Zemana. Ta vláda, dělá, co chce prezident," prohlásil. Upozornil, že v kabinetu už nejsou ministři, s nimiž Zeman nesouhlasil.

Koalice Spolu bude hlasy pro svolání schůze hledat mezi demokratickou opozicí. "Mrzí nás, že ještě minulý čtvrtek jsme měli jasné společné stanovisko s koalicí Pirátů a STAN, ale během pár dní se to změnilo," uvedla Pekarová. Pozice konkurenční koalice se ale podle ní znovu může změnit. V případě svolání schůze pro vyslovení nedůvěry odmítl Fiala, že by Spolu hledala hlasy například u hnutí SPD, které sbírá podpisy také. Ke svolání schůze budou podle Fialy stačit podpisy z demokratického spektra, na schůzi se pak každý bude moct k trvání vlády vyslovit.

"Je absurdní rozpouštět Sněmovnu, když máme vládu s důvěrou," uvedl Fiala k návrhu Pirátů a STAN, aby se poslanci rozpustili sami. K tomu by bylo třeba 120 podpisů členů dolní komory.

Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky je pokus o svolání schůze principiální záležitostí. "Při vědomí všech rizik, které tady jsou, máme jít postupnými logickými kroky," uvedl. Nejprve je podle něho třeba zjistit, zda má vláda důvěru, jako další krok pak hlasovat pro rozpuštění Sněmovny a postupovat k demokratickým volbám.

Starostové, Piráti ani komunisté podpisy nedodají

Hnutí STAN a Piráti se podle předsedy Starostů Víta Rakušana nechtějí nechat zatahovat do her koalice Spolu a hnutí SPD o to, kdo je víc proti vládě Andreje Babiše (ANO). Nedůvěra nic neřeší, pouze posílí proruského prezidenta a oslabí naši mezinárodní pozici v době konfliktu s Ruskem, sdělil ČTK k výzvě Spolu na svolání schůze Sněmovny, která by vyslovila nedůvěru menšinovému kabinetu.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by vyslovení nedůvěry bylo špatným znamením spojencům v EU a NATO v době diplomatické roztržky s Ruskem. KSČM a SPD podpisy pro svolání schůze také nepřipojí.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury je svolávání schůze pro vyslovení nedůvěry Babišově vládě ze strany Spolu předvolební hrou a kopírováním iniciativy hnutí SPD.

Rakušan uvedl, že ve Sněmovně je nyní 60 podpisů pro svolání takové schůze i bez Pirátů a STAN. Odkázal tak na podobnou iniciativu SPD. Spolu chce ale podle předsedy ODS Petra Fialy o svolání schůze jednat pouze s demokratickou opozicí a doufá ve změnu postoje Starostů a Pirátů. Další jednání mezi Spolu a druhou opoziční koalicí se chystá na čtvrtek.

V Česku podle Bartoše existují tři krize - koronavirová, diplomatická a ústavní. Považoval by za špatné znamení spojencům a nepochopitelné, aby vláda v době, kdy rozhodla o zastropování počtu diplomatů na ruské ambasádě v Praze kvůli kauze Vrbětice, dostala od Sněmovny "červenou kartu". Fakticky by to znamenalo přesun veškerých pravomocí do rukou prezidenta, který by buď nechal Babiše vládnout bez důvěry, nebo ho jednoduše vyměnil, míní Bartoš.

Pokud by na hlasování došlo, projednal by věc poslanecký klub Pirátů. Bartoš se domnívá, že koalice Spolu může najít podpisy u SPD a KSČM. Předseda komunistů Vojtěch Filip ale novinářům řekl, že ke svolání schůze se komunisté nepřipojí. Jak by případně hlasovali o nedůvěře, by rozhodli v klubu.

Pro nedůvěru by hlasovali poslanci hnutí SPD, řekl novinářům předseda hnutí. Jejich představou je podle Okamury utvoření vlády odborníků, která by zemi přivedla k řádnému termínu voleb. "Je na každém, koho si osloví, je to na rozhodnutí každého," komentoval rozhodnutí Spolu, že se budou snažit pro svolání schůze pouze s hlasy demokratických stran. "Za nás platí, že bychom velmi neradi byli v těchto situacích na stejném podpisovém archu s extremistickými Piráty nebo zprofanovanou TOP 09. To samozřejmě. Je to volba každé stany, když má iniciativu, koho si osloví," konstatoval.

Piráti a hnutí Starostové a nezávislí podle Rakušana nadále považují za nejlepší cestu ze současné politické situace rozpuštění Poslanecké sněmovny a předčasné volby. K vyvolání hlasování o nedůvěře je potřeba nejméně 50 podpisů. Pro vyslovení nedůvěry je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců. Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců.