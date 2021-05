Opatření by třetina hotelů uvolnila, až bude možný provoz bez omezení

Současnou situaci označilo 48 procent hotelů a penzionů za zásadně ohrožující, ale zvladatelnou. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Explorio.cz mezi 87 hotely a penziony. Data má ČTK k dispozici.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pondělí řekl, že hotely a penziony by se mohly otevřít 24. května. Nadcházející pondělí vládě navrhne, aby mohly provoz obnovit bez omezení kapacity. Hosté by se museli prokazovat negativním testem na koronavirus, očkováním nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19. Původně se s jejich otevřením počítalo v rámci čtvrtého vládního rozvolňovacího balíčku, který bude moci být spuštěný od 17. května. Podle Havlíčka je rozumnější týden počkat, ale nevyžadovat přísná omezení.

Ve spuštění provozu za smysluplných podmínek ještě v květnu podle průzkumu věří 40 procent provozovatelů hotelů a penzionů. Možnost otevření bez zásadních omezení až o prázdninách očekává 43 procent ubytovatelů. Zbytek provozů se obává, že přísná opatření potrvají přes hlavní sezonu. Podle šéfa vyhledávače Explorio.cz Františka Peterky hoteliéři rozumí opatrnému postupu. Většina z nich si podle něj dobře pamatuje nešťastné rozvolnění na pár týdnů a následné obnovení restrikcí, které zničilo podzimní a zimní sezonu. "Rozhodně nechtějí, aby se situace opakovala," uvedl.

Mnoho hoteliérů už dříve poukázalo na to, že provoz na 25 procent kapacity bude znamenat jen prohloubení ztráty. Podle Peterky problém představuje i fakt, že v některých lokalitách jsou rezervace už plně obsazené. "Celá řada hotelů na základě přehnaně optimistických prohlášení vlády začala v předchozích měsících nabízet i květnové a červnové termíny. V případě, kdy byly hrazené například voucherem, jsou již i zaplacené. Pro některé hotely a penziony by tedy 25procentní kapacitní limit znamenal rušení až 75 procent předrezervací, které Češi udělali. A to už je pro ně samozřejmě problém," řekl.

Současnou krizi může mít podle průzkumu problém zvládnout 29 procent hotelů a penzionů, 19 procent provozovatelů stav považuje za problematický, ale zvladatelný. Obavy, že situaci již nepřekoná, mají čtyři procenta ubytovatelů.

Kvůli druhé vlně pandemie byla ubytovací zařízení uzavřená loni od 22. října do 2. prosince a následně od 18. prosince. Nyní těchto služeb mohou využít jen lidé cestující za služebním účelem nebo lékařem.