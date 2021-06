Opoziční návrh na nedůvěru vládě podle Hamáčka neuspěje

Sociální demokraté kritizují to, že se hlasování koná čtyři měsíce před volbami. "V době, kdy epidemie ustupuje a vláda epidemii zvládla, ochránili jsme ekonomiku a očkujeme ostošest, protože konečně přichází vakcíny, otevíráme školy a služby," řekl Hamáček. Opozice si podle něj počkala a vládu chce svrhnout až v době, kdy je "hotovo". "Báli se odpovědnosti, kdyby se dostali k moci, museli by postupovat jako my, ale nepopulární opatření dělat nechtějí," podotkl.

Poslanci si podle něj dnes vyslechnou "rétorická cvičení", šanci opoziční iniciativě ale nedává. "Věřím, že vláda hlasování přežije," uvedl Hamáček. Pro voliče komunistů by nebylo srozumitelné, kdyby se strana připojila k pravici, vysvětluje si postoj poslanců KSČM, kteří by měli podle dostupných informací opustit sál.

Ministři ČSSD se podle něj za svou práci při pandemii stydět nemusí. Sociální demokraté si dnes na sebe ve Sněmovně vzali červené svetry. Svetr nosil loni Hamáček a strana ho pak jako symbol použila i ve volební kampani. "Chceme tím ukázat, že sociální demokracie je hrdá na roli, kterou jsme odehráli v covidové krizi. I Ústřední krizový štáb (ÚKŠ), jehož symbolem byla ta červená barva, odvedl mnoho práce," řekl Hamáček, který ÚKŠ vede.