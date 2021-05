Opoziční strany kritizují schválený stavební zákon, mají ho za paskvil

Nová předloha má nahradit dosavadní zákon z roku 2006. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) si od něj mimo jiné slibuje, že zajistí dodržování stanovených lhůt. Cílem MMR také je, aby občan díky digitalizaci nemusel na úřad chodit.

Pro nový zákon dnes hlasovalo 92 poslanců, zapotřebí jich bylo 88. Pro zákon byli poslanci ANO, SPD a tři sociální demokraté.

"To, co dnes prošlo, není stavební zákon, ale stavební ruleta," řekl místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Martin Kupka (ODS). Podle předsedy výboru Ivana Bartoše (Piráti) ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) nemluví pravdu, když hovoří o konsenzu nad návrhem.

Výsledkem je podle poslance KDU-ČSL Marka Výborného stavební paskvil, u nějž nikdo v současnosti nedokáže říct, co přesně bylo schváleno. Věří, že ze Senátu se vrátí zákon ve verzi, která by situaci ještě mohla zachránit. Podle Heleny Langšádlové (TOP 09) zákon nepřiměřeně zasahuje do soukromého vlastnictví.

"Takto významný zákon by měl být schválen napříč politickým spektrem," řekla poslankyně STAN Věra Kovářová. Vláda podle ní takovou možnost promarnila a proti přijaté podobě jsou obce, města, kraje i Nejvyšší správní soud. "Jediný, kdo je pro, je ministryně a nějaká zájmová skupina," dodala.

Přes nesouhlas ministryně Dostálové prošel například pozměňovací návrh, který z definice obytné místnosti vypouští požadavek na přímé denní osvětlení a přímé větrání. Kvůli tomu zákon odmítli podpořit poslanci KSČM.

"Zvážíme další kroky v rámci této vlády, která dělá asociální politiku vůči lidem," řekl novinářům místopředseda klubu KSČM Leo Luzar. "Odmítáme, aby lidi bydleli ve sklepích, aby jediné světlo, které vidí, bylo zrcadlo nasměrované do sklepa, aby měli aspoň trochu denního světla, aby jediná ventilace v bytě byla ventilace klimatizací. To nepatří do 21. století," uvedl také.

Návrh byl jedním z důvodů, proč zákon nepodpořil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). "Abychom akceptovali nějaké špeluňky nebo sklepy jako byty, to mi připadá jako krok zpět. To je něco, co je pro mě sociálně špatně a neúnosné," řekl.

Dostálová novinářům řekla, že narychlo komunikovala s úřadem, zda by věc šla případně řešit prostřednictvím vyhlášky. O záležitost chce s KSČM dále jednat, o podporu strany by nerada přišla, uvedla.

Pro Hospodářskou komoru je stavební zákon mírným zklamáním

Pro Hospodářskou komoru je stavební zákon mírným zklamáním

Nový stavební zákon, který dnes schválila Sněmovna, otevírá cestu k efektivnějšímu stavebnímu řízení. Přijetím nebo zamítnutím některých pozměňovacích návrhů se však odklání od požadované koncepce jednoho razítka, jednoho úřadu a jednoho povolení. Ve své zprávě to dnes ČTK sdělila Hospodářská komora ČR.

Sněmovna zákon schválila proti původnímu vládnímu návrhu tak, že veškeré stavební úřady přejdou pod stát. Budou spadat pod Nejvyšší stavební úřad a budou organizovány podobně jako třeba finanční úřady. Část opozice ale tento princip odmítá a tvrdí, že to ochromí stavební řízení. Neuspěly návrhy opozičních stran ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN, které prosazovaly, aby část úřadů zůstala při obcích a městech.

"Komora postrádá větší podporu zkrácenému postupu změny územních plánů nebo přijetí opatření proti nečinnosti úřadů, což by povolovací proces mohlo významně urychlit. Hospodářská komora mimo jiné podporovala poslanci zamítnutý postup, kdy v případě nečinnosti úřadu je stavební řízení po stanovené lhůtě automaticky postoupeno nadřízenému orgánu, který případ posoudí a vydá plnohodnotné rozhodnutí," uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Komora podle něj sice celkový výsledek kvituje, nicméně přijaté pozměňovací návrhy přidávají do systému další závazné stanovisko. "Tedy razítko navíc, protože zákon mimo jiné nepočítá s integrací stanoviska hasičů, což celé stavební řízení nepochybně zdrží. Stejně tak bychom uvítali i vyšší míru integrace nakládání s vodami,"doplnil Dlouhý.

Změnu stavebního práva podle něj komora považuje za jeden ze základních předpokladů pro rozhýbání české ekonomiky v období po koronaviru, ale také pro modernizaci státní správy založené na principech zrychlení a digitalizace.

Nyní zákon dostane k projednání Senát. Jeho účinnost má nabíhat postupně do 1. července 2023, ale už od ledna příštího roku bude stát moci začít nabírat nové úředníky. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) již dříve řekla, že do státní správy by ze současných stavebních úřadů mohlo přejít 5000 až 6000 lidí. Nyní jich má podle Dostálové 12.000 až 13.000. Podle MMR ubude úředníkům až 40 procent agendy.