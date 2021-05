Optimismus české veřejnosti ohledně tempa očkování se zvýšil

Vyplynulo to ze zjištění projektu National Pandemic Alarm (NPA), který monitoruje postoje a nálady společnosti s ohledem na pandemii koronaviru.

Co se týče místa, kde se nechat naočkovat, lidé nemají výraznou preferenci. Třetina těch, kteří ještě nejsou naočkovaní a očkování neodmítají, by ráda dostala injekci s očkovací látkou u praktického lékaře. Častěji než ostatní tomu dávají přednost lidé starší 55 let a obyvatelé vesnic. Očkovací centrum upřednostňuje 28 procent dotázaných, zejména vysokoškoláci a obyvatelé velkých měst. Čtvrtina Čechů by ráda šla na očkování do nemocnice či na polikliniku a 28 procent nemá žádné preferované místo, kde se nechat očkovat, častěji jsou to mladší lidé.

"Přestože otevření velkých očkovacích center u nás přispělo ke zrychlení očkování, lidé mají stále ve velké míře zájem o vakcinaci u praktického lékaře, který je pro ně známou a důvěryhodnou osobou a zároveň zná jejich případné diagnózy. Pro nejstarší dotázané, kteří by tuto možnost uvítali nejvíce, jsou praktici zároveň nejméně stresujícím místem," uvedla ke zjištěním Lucie Vlčková ze společnosti Nielsen Admosphere.

Autoři průzkumu se rovněž dotazovali lidí na to, na co se těší po uvolnění vládních restrikcí proti šíření koronaviru. Nejvíce z nich, 45 procent, uvedlo posezení v restauraci, hospodě, kavárně či baru. Třetina se těší na volné cestování po Česku a 30 procent na cestování do zahraničí. Na kulturní akce jako koncerty, festivaly nebo do divadla chce po uvolnění protikoronavirových opatření vyrazit 28 procent lidí. Zhruba čtvrtina lidí se těší na návštěvu služeb, jako jsou kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetika nebo masáže, a na návštěvu českých památek, hradů a zámků bez omezení skupinových prohlídek. To, že se děti kompletně vrátí do školy, vyhlíží 15 procent veřejnosti. Nejméně se lidé těší na to, že se úplně vrátí z práce z domova na pracoviště. Podle průzkumu se na to těší jen dvě procenta pracujících.

Samotné rozvolňování restrikcí je podle 39 procent lidí adekvátní. Naopak 24 procent lidí si myslí, že je příliš pomalu, a 22 procent, že je moc rychlé.

Průzkum se konal v polovině května a zaštiťuje ho společnost European National Panels, za kterou stojí výzkumné agentury Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK.