Pandemický požár nadále hoří, zní z USA. Apel míří na bohaté státy

Bohaté státy očkují své obyvatelstvo až třicetkrát rychleji než chudé země, poukazuje prestižní server. Konstatuje, že náprava tohoto nerovného stavu je v zájmu všech.

Změna ovšem bude vyžadovat politickou vůli, akci a peníze, zdůrazňuje renomovaný deník. Odkazuje přitom na apel představitelů Světové zdravotnické organizace, Světové obchodní organizace, Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, který byl zveřejněn toto pondělí.

Uvedené organizace upozorňují, že pandemii v rozvojovém světě by mohl s velkou pravděpodobností ukončit příslib 50 miliard dolarů, shrnuje Washington Post. Dodává, že tato suma by zachránila mnoho životů a posílila výkon světové ekonomiky.

Jak na příslušné tiskové konferenci upozornila šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová, zdravotnická opatření nyní splývají s těmi ekonomickými, připomíná vlivný deník. Vysvětluje, že apel uvedených organizací vychází ze studie expertů Mezinárodního měnového fondu Ruchira Agarwala a Gity Gopinathové, která zmiňuje riziko pro svět spojené s vysoce nerovnými zdravotnickými opatřeními a navrhuje kroky k nápravě.

Také podle nové studie Rockefellerovy nadace dostalo alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 na 50 % Američanů a více než 25 % Evropanů, uvádí washingtonský server. Dodává, že proti tomu bylo očkováno jen 1,2 % Afričanů, 4,8 % Asiatů a 14 % Jihoameričanů.

„Čím déle bude pandemie trvat, tím je větší šance, že se objeví nové varianty (viru) a potenciálně se vrátí ke zděšení všech,“ pokračuje americký deník. Deklaruje, že nezbytná je rychlost, díky které by se podařilo do konce letošního roku naočkovat 40 % světové populace a 60 % do poloviny roku příštího, k čemuž ale musí být navýšen přísun vakcín do chudých zemí.

Cenovka je směšně nízká

Program Covax, který si původně kladl za cíl naočkovat pětinu obyvatel v rozvojovém světě, by mohl svou ambici zvýšit na téměř 30 %, pokud se mu rychle podaří získat dalších 8,3 miliardy dolarů v hotovosti, poukazuje editorial. Zdůrazňuje, že nejde o přísliby, ale skutečné peníze.

Celý program vážně zasáhla druhá vlna pandemie v Indii, v jejímž důsledku přestala tamní společnost Serum Institute dodávat Covaxu vakcíny, vysvětluje Washington Post. Soudí, že Covax může i tak sehrát významnější roli, pokud se mu dostane pomoci.

„Cenovka se zdá směšně nízká ve srovnání s náklady zuřící pandemie,“ píše renomovaný server. Apeluje na bohaté země, aby ve větší míře darovaly Covaxu přebytečné vakcíny – Mezinárodní měnový fond nedávno připomněl, že jen Spojené státy měly v dubnu na 80 milionů přebytečných dávek, přičemž toto číslo se do konce srpna vyšplhá na přibližně 350 milionů dávek.

Naneštěstí nejde pouze o peníze, varuje vlivný deník. Podotýká, že výrobci vakcín se snaží vyrobit trojnásobný objem dávek oproti ročnímu plánu, tudíž je klíčové zachování dodavatelských řetězců, jelikož výroba vakcíny si žádá na dvě stovky různých součástí, a pokud chybí jediný z nich, produkce se zastaví.

Ve světě vznikají nové továrny na výrobu vakcín, ale jde o náročný a dlouhý proces, shrnuje Washington Post. Zdůrazňuje, že pomyslný požár nadále hoří a lídři zemí G7 na něj musí reagovat.