Pandemie žene lidi k antidepresivům. Vysazení může být těžké, varuje profesor

Za poslední loňské čtvrtletí byl v anglických regionech hlášen šestiprocentní nárůst předepisování antidepresiv, přičemž podle posledních ucelených dostupných vládních statistik pro roky 2017-2018 užívalo antidepresiva 17 % Britů, upozorňuje odborník. Aktuální vzestup předepisování antidepresiv přičítá častějším diagnózám deprese a úzkosti v důsledku pandemie, stejně jako sníženým možnostem kognitivní terapie během lockdownů.

Antidepresiva sice v léčbě deprese a úzkosti hrají důležitou roli, v době jejich zvýšeného předepisování je nutné řešit, jak je lidé mohou přestat užívat, konstatuje profesor. Podotýká, že neexistují spolehlivé statistiky ohledně poměru lidí, kteří po vysazení léčiv zažívají jen dočasnou přidruženou reakci a kteří naopak mají závažné problémy.

Problém se liší podle dávek, délky léčby a konkrétního preparátu, uvádí farmakolog. Na základě vlastních zkušeností odhaduje, že u mírné většiny lidí provází vysazení antidepresiv pouze mírné projevy, velmi malá skupina nemá žádné příznaky, nezanedbatelné procento má problémy výrazné - přinejlepším rušivé a nepříjemné -, zatímco menšinu postihují příznaky závažné, které jedince na dlouhé měsíce paralyzují.

"Ve svém profesním životě mluvím s mnoha pacienty zvažujícími antidepresiva o jejich potenciálních přínosech a nevýhodách," pokračuje Taylor. Podílel se také na směrnicích ohledně jejich optimálního užívání a určení momentu, kdy je dobré přestat. Za nejdůležitější ale profesor považuje to, že sám antidepresiva užíval a prošel si procesem jejich vysazení, přičemž jeho zkušenost široce koresponduje s tím, co slyšel od svých pacientů - občas lze přestat snadno, jindy to je těžké.

Taylor se podílel na studii, která byla v roce 2019 otištěna v prestižním vědeckém časopise Lancet. Ta doporučuje, že některým pacientům je vhodné v průběhu mnoha měsíců snižovat původní dávku až na jednu čtyřicetinu, než léčivo zcela vysadí, zatímco dřívější postup předpokládal vysazení antidepresiv během pouhých čtyř týdnů. Závěry uvedené studie již začínají reflektovat i některé oficiální směrnice, doplňuje expert.

Správné snižování dávek

Pokud jsou užívána v malých dávkách po dobu pár týdnů až měsíců, antidepresiva zpravidla nevyvolávají větší problémy, když je pacient odloží, tvrdí farmakolog. Upozorňuje, že většina stávajících postupů ale doporučuje pokračovat v podávání antidepresiv ještě 6-9 měsíců poté, co se stav léčeného zlepší, aby se omezilo riziko návratu původního stavu. To ale vede k tomu, že problémy mohou postihnout více pacientů, až se konečně pokusí snížit dávku, vysvětluje odborník.

V lékařských učebnicích a oficiálních postupech se říká, že vysazení antidepresiv může vést k jisté reakci, která je popisována jako "mírná a krátkodobá", nastiňuje Taylor. Z vlastní zkušenosti ale ví, že vysazení antidepresiv může být velmi nepříjemné, pokud k němu nedojde správně.

"Závratě, nevolnost, úzkost, panika, změny nálad, pocení, rozrušení, nespavost, noční můry a pocit jiskření jsou běžné symptomy," pokračuje profesor. Ujišťuje, že nejsou fyzicky nebezpečné, na druhou stranu nejsou ani příjemné, byť se syndrom vysazení dá alespoň dobře odlišit od návratu původní deprese a úzkosti, protože závratě a nevolnost a pocit jiskření nejsou jejich projevem.

V případě delšího vysazovacího období je třeba snižovat dávku tak, že postupně a rovnoměrně ztrácí svůj farmakologický efekt a zdálo by se logické postupovat například z 20 mg denně na 15 mg, následně na 10 mg a konečně na 5 mg a pak léčivo zcela vysadit, nastiňuje expert. Vyzdvihuje, že z mnoha složitých důvodů může takový harmonogram výrazně redukovat účinnost antidepresiva, symptomy provázející vysazování se mohou v každé fázi zhoršovat, a tak bude pro některé pacienty velmi těžké s užíváním léčiva přestat.

Za nejefektivnější snižování dávek, které snižuje závažnost a občas i výskyt přidružených symptomů, tedy Taylor považuje například postup 20 mg, 10 mg, 7,5 mg, 5 mg, 2,5 mg, 1,25 mg a 0, 625mg. Problém spočívá v tom, že občas může být v praxi těžké odměřit tak malé dávky na konci cyklu, konstatuje autor komentáře. Dodává, že pacienti, kteří metodu zkoušeli mnoho let a často šli cestou pokusů a omylů, ji nakonec označili za nejlepší.

Na internetu jsou dokonce příběhy pacientů, kteří otevírají kapse s léčivem a den po dni odebírají jedno jeho zrnko, uvádí profesor. Zdůrazňuje, že vždy je ale důležité poradit se s lékařem ohledně dalšího postupu a výše uvedená čísla jsou čistě ilustrační.

"Antidepresiva u většiny lidí fungují a zůstávají důležitou léčbou deprese a úzkosti, vedle behaviorálních a psychologických zásahů," uvádí farmakolog. Konstatuje však, že každý, kdo přemýšlí o antidepresivech, by si měl uvědomit, že občas může být těžké přestat je užívat a že k minimalizaci symptomů provázejících vysazení může být nutné pomalé a dlouhé snižování dávek.