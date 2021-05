Pandemii jen letos nepřečkalo 2000 maloobchodních firem a 10.000 živnostníků

Odboráře zpráva o možném návratu Adama Vojtěch (za ANO) do čela resortu zdravotnictví překvapila. Nečekali by, že je takový personální výběr vůbec možný. ČTK to řekli předák Lékařského odborového klubu Svazu českých lékařů (LOK) Martin Engel a šéfka zdravotnických odborů Dagmar Žitníková. Podle nich Vojtěch podcenil a nezvládl loni první vlnu covidové epidemie.